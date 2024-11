Green Day en el Corona Capital: noche de energía y conexión con sus fans

Green Day brindó un show electrizante en el Corona Capital de la Ciudad de México, donde la interacción con el público y la energía de la banda fueron protagonistas

Green Day ofreció un espectáculo memorable en el Corona Capital de la Ciudad de México, cuidando cada detalle para garantizar que su show fuera inolvidable.

Desde el inicio, la banda sorprendió al público al incluir “Bohemian Rhapsody” de Queen, como introducción al concierto.

Mientras los seguidores se acomodaban en el escenario principal, un conejo de botarga apareció para animar a la multitud, acompañado por los acordes de “Hey Oh, Let’s Go” de The Ramones, que hicieron cantar al público al unísono.

Una vez que los fanáticos estuvieron listos y ansiosos, la banda finalmente apareció sobre el escenario. Tré Cool, el baterista de Green Day, lanzó sus baquetas al aire, mientras los fuegos artificiales sorprendían al público, marcando el inicio del espectáculo con una energía contagiante.

A partir de ese momento, la fiesta no paró, aunque los empujones y jaloneos eran inevitables entre los asistentes que buscaban acercarse más al escenario para estar más cerca de sus ídolos.

El vocalista de la banda, Billie Joe Armstrong, se mostró como un auténtico showman, disfrutando cada momento con una actitud relajada, casi como si se tratara de una rutina para él.

Con risas, bailes y gritos al estilo de Freddie Mercury, se encargó de mantener a la multitud completamente cautiva. "¡Viva México!", fue la primera frase que Billie dedicó a sus seguidores, lo que desató una ovación ensordecedora. No pasó mucho tiempo antes de que Armstrong, en su estilo único, soltara un grito ranchero que amplificó la emoción.

Pausan concierto

Sin embargo, la energía del público llegó a tal nivel que Billie tuvo que pausar el concierto para garantizar la seguridad de los asistentes en las primeras filas. “Queremos que todos estemos bien, venimos a divertirnos. Un momento, déjenme ver, esperen”, pidió Armstrong, asegurándose de que todos pudieran disfrutar del espectáculo sin poner en riesgo su bienestar.

En un acto que demostró la cercanía de la banda con sus seguidores, una chica subió al escenario. Billie Joe le dio un cálido abrazo y, en un gesto aún más emocionante, le cedió el micrófono durante “ Boulevard of Broken Dreams ”.

La chica, nerviosa pero emocionada, cantó junto a él, mientras la multitud seguía el ritmo del tema. Después de su participación, Billie retomó el micrófono para seguir deleitando a las 70 mil personas presentes.

Para cerrar la noche, sonó “21 Guns”, una de las canciones más esperadas por el público, mientras las luces estroboscópicas iluminaban el escenario y los asistentes movían sus manos al compás de la música, uniéndose en una sola voz con la banda. Green Day terminó su actuación entre vítores, dejando un recuerdo imborrable en los fans mexicanos.