Shakira se despide de Barcelona con emotivo mensaje

Tras vivir durante varios años en la ciudad catalana, la artista decidió mudarse junto a sus hijos a Miami en busca de un nuevo hogar, rodeados de amigos, familiares y el mar.

La cantante colombiana Shakira compartió a través de sus redes sociales un mensaje en el que pone fin a sus estancia en Barcelona.

"¡Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad!", expresó la cantante en su cuenta de Instagram. Además, agradeció a todos sus seguidores que la apoyaron en la ciudad española y en su carrera musical.

"Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que he arropado siempre con su cariño y lealtad", escribió Shakira en su cuenta.

La artista finalizó su mensaje con un emotivo adiós a sus seguidores españoles, "Para ustedes solo hasta luego, como dice tantas veces mi padre nos vemos en las curvas".

Los fans de Shakira se despidieron con tristeza de la cantante, deseándole éxito en su nueva aventura en busca de la felicidad de su familia.