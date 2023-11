Seis años después, Paul McCartney regresó a México ante 60 mil personas

Ni el frío detuvo a la mezcla generacional que se dio cita al Foro Sol de la CDMX donde por tres horas corearon los éxitos del exBeatle en su primer show en México desde 2017.

En una noche llena de magia musical, Paul McCartney cautivó a poco más de 60 mil fanáticos que colmaron el Foro Sol de la Ciudad de México en su primer concierto en el país desde 2017. El legendario exBeatle no solo ofreció un espectáculo musicalmente impecable, sino que también generó momentos inolvidables que resonarán en la memoria de los asistentes.

Durante la primera hora del concierto, las bebidas más solicitadas fueron la cerveza y el agua, mientras que los espectadores, algunos disfrazados de The Beatles, se protegían del frío con chamarras invernales y suéteres.

La diversidad de edades en el público creó una atmósfera única, con contemporáneos de McCartney y jóvenes fanáticos vibrando al unísono al ritmo de clásicos como 'Can't Buy Me Love', 'Junior's Farm', y 'Letting Go'.

La presencia del icónico Lenny Kravitz, ubicado en una zona exclusiva, añadió un toque de distinción al evento. Sin preocuparse por las miradas, el músico interactuó con los presentes y disfrutó del show de McCartney, creando un momento memorable.

¡Como simple mortal! El cantante Lenny Kravitz está en el Foro Sol de la Ciudad de México para ver a Paul McCartney pic.twitter.com/M97bRMcfEI — Adela Micha (@Adela_Micha) November 15, 2023

Entre las sorpresas de la noche, un romántico episodio se vivió durante 'My Valentine', cuando un fanático en la sección General B le propuso matrimonio a su pareja, quien aceptó en medio de la euforia colectiva.

El concierto de casi tres horas también promete para su segunda noche el próximo jueves 16 de noviembre, donde los fans tendrán una travesía musical única, mezclando clásicos, temas más recientes y algunas sorpresas.

Sir Paul McCartney tiene 81 años, tocó durante 3 horas, sin descanso, brincando y bailando en el escenario, durante TODO el concierto.



Simplemente una LEYENDA pic.twitter.com/9GXUB39EOR — Indie 505 (@Indie5051) November 15, 2023

Fiestota la que se armó con “Live and Let Die” en el concierto de Paul McCartney en el Foro Sol. #PaulMcCartney pic.twitter.com/O4F3AmEZG6 — SopitasFM (@sopitasfm) November 15, 2023

