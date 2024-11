Aseguran que Aleks Syntek se estaría divorciando de Karen Coronado

La periodista Maxine Woodside dijo en su programa "Todo para la mujer" que el cantante atraviesa una crisis matrimonial

Aleks Syntek estaría atravesando una fuerte crisis matrimonial, al grado de que los rumores apuntan a un posible divorcio de Karen Coronado tras más de 20 años juntos.

Maxine Woodside fue quien reportó en su programa "Todo para la mujer" que el intérprete de "Tú necesitas se divorciará de la hermana de Ingrid Coronado.

De acuerdo a la comunicadora, el motivo de la separación sería por una tercera en discordia: una mujer colombiana con la que estaría saliendo el también productor musical.

“ Fíjate que una persona cercana, ya saben que no podemos decir nuestra fuente, pero bueno, el caso es que me dijeron que se estaba divorciando, dije ‘¿cómo que se está divorciando?, tiene mucho casado con esta chava, con la hermana de Ingrid’, me dijeron que sí, que por una colombiana… ¿Tú crees? ”, comentó Maxine en su programa.

La periodista destacó que probablemente podía tratarse de un rumor, puesto que ya habían tratado de calumniar al cantante en ocasiones anteriores.

“ Acuérdate que aquella ocasión, un chamaco, no sé si de Reino Unido, o demás, le inventó una calumnia a Aleks Syntek, que se lo estaba ligando a través de Instagram ”, recordó.

“E s como un rumor, porque no lo ha confirmado, no hemos podido hablar con Aleks Syntek ni con su esposa (…) pues quién sabe, pero dicen que por una colombiana ”.

Aleks y Karen han estado casados por más de 20 años, y son padres de Natalia y Matías Escajadilo Coronado.