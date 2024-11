Arman la fiesta Tito Double P y Netón Vega en Hermosillo

Los cantantes se presentaron la noche del 8 de noviembre en el Palenque de la Expogan

Una noche de gran ambiente vivieron los asistentes que se dieron cita el 8 de noviembre en el Palenque de la ExpoGan para presenciar el concierto de Tito Double P y Netón Vega, dónde interpretaron sus mayores éxitos.

Desde temprano, seguidores de los cantantes se encontraban afuera del recinto para ser de los primeros en entrar al Palenque una vez que las puertas de la ExpoGan fuesen abiertas. Una vez que las puertas abrieron, los asistentes ingresaron al sitio, dónde la agrupación Máxima Ventaja inauguró la noche de concierto.

Desde temas como: "Micaela" hasta "La Yaquesita" sonaron dentro del Palenque, dónde la agrupación logró hacer bailar a más de una persona con temas imperdibles en cada fiesta.

Posteriormente, a las 10:38 Netón Vega salió al redondel, donde conmocionó a todo el público, pues inició con uno de los temas más aclamados por sus seguidores: "Si no quieres no", canción que cuenta con 439,379,736 reproducciones en Spotify.

La noche transcurrió y cada tema fue coreado y aclamado por los asistentes, pues se interpretó temas como: "Patrulla", "El Plumas", "El presidente", "Elvira", "Chino", "En party", "Entre nosotros ", entre otras que hicieron cantar a los cientos de asistentes que se congregaron en el lugar.

Fue durante la recta final al de su presentación, dónde le cantante ánimo al público al interpretar el tema: "El sinaloense" y "tan bonita", donde no pensaron dos veces para comenzar a bailar, después, el intérprete de "Linda" finalizó con el tema "Si no quieres no" para despedirse de los asistentes a las 12:02.

Tras una breve pausa, las luces se apagaron y en la pantalla del Palenque se comenzaron a reproducir los temas más populares de Tito Double P, desde colaboraciones hasta temas en solitario, lo que causaba emoción entre el público, quienes se encontraban listos con los celulares para capturar el momento.

Ante un foro lleno, el cantante Tito Double P salió del redondel en punto de las 12:22, con gran energía y confeti, el cantante interpretó el tema La People, canción que tiene en colaboración con Peso Pluma.

" Mañana no vamos a ir al trabajo, la fiesta vamos a extenderla ", expresó al finalizar el tema.

El cantante, quien portaba un suéter negro, lentes y unos jeans, en todo momento interactuó con el público, donde sorprendió a todos con una pistola de confeti que sacaba en diferentes momentos de la noche.

Cada canción que interpretaba era ovacionada y coreada, tales como: "Belanova", "PCR", "El precio de la soledad", entre otras. Además, el cantante también aprovechó para interpretar covers, como el tema: "Fuentes de Ortiz", canción que es de Ed Maverick.

La emoción del público no paraba, además, las demostraciones de afecto tampoco, pues entre el público, unos jóvenes aprovecharon para llevar una cartulina donde le hacian una petición al cantante: "Tito mi hermano quiere cantar una rola contigo" , se podía leer en dicho cartel.

Asimismo, el artista no perdió la oportunidad para expresar el amor que siente por la ciudad, pues señaló que desea estar visitándola cada año para traer su nueva música: "Me da gusto estar aquí, si Dios quiere voy a estar todos los años, aquí en Hermosillo".

La noche siguió y los mejores éxitos del artista, tales como: "Dembow Bélico", "El lokeron", "La people II", "Dos días", "701", entre otras sonaron en el recinto, por lo que hicieron de la noche de los asistentes una experiencia inigualable.