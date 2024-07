Arcángel pide a colegas no dar conciertos en Venezuela

El cantante pide que no apoyen a quienes tienen esclavizada a Venezuela.

Arcángel hizo un llamado a todos los cantantes a no dar más conciertos en Venezuela, dado que es más el daño que hacen que el bien a los ciudadanos que residen bajo la dictadura de Nicolás Maduro.

Desde políticos, presidentes, organismos mundiales, influencers y hasta cantantes han expresado su descontento sobre la situación por la cual pasan los venezolanos en estos momentos.

Recientemente, Arcángel ha usado su cuenta oficial como un medio donde comparte cada actualización respecto a la violencia y la escasez de insumos que se ha desatado en estos últimos días en Venezuela. Del mismo modo, hizo un llamado a sus colegas dentro de la industria a no visitar más el lugar.

“¿Todavía seguirán haciendo conciertos en Venezuela? Mis queridos colegas de la música, todavía no se es suficiente para que se den cuenta que mientras cobran por cantar allá en otro lugar hay gente muriendo de hambre y pasando necesidades. Cuando los vuelvan a llamar para cantar allá digan no. Algunos de ustedes no tienen necesidad de aceptar ese dinero” , escribió el artista.

Pese a que este país es uno de sus más grandes mercados, el cantante se niega rotundamente en dar presentaciones porque antes de ser artista es humano y se solidariza con los venezolanos.

“Yo tomé la decisión desde el 2012 siendo Venezuela una de mis más grandes mercados, pero, soy humano y para mí la gente vale más. El mundo está lleno de plata y más países para hacer show. Ayudemos a que Venezuela sea libre. No apoyemos a quienes la tienen esclavizada aceptando dinero y haciendo conciertos hacen más daño que lo que ayudan” , concluyó.