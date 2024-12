Anuncian preventa para Gloria Trevi en Hermosillo y Ciudad Obregón

Los boletos para ver a la cantante con su gira "Mi Soundtrack On Tour" estarán disponibles en xticket

Gloria Trevi es una de las artistas más esperadas para el próximo 2025 en Sonora, pues la cantante confirmó que se presentará en Hermosillo el 14 de marzo en el Centro de Usos Múltiples, y el 15 de marzo en el Estadio Yaquis de Ciudad Obregón.

"La Trevi" como también se le conoce, llegará a nuestro Estado con su gira "Mi Soundtrack On Tour", donde hará un repaso por su trayectoria artística con canciones como "Dr. Psiquiatra", "Vestida de azúcar", "Pelo Suelto", "5 Minutos", "No querías lastimarme", "Todos me miran", "Medusa" y más.

Esta nueva gira llega después del éxito de "Isla Divina" en 2023, mismo año que lanzó su serie biográfica "Gloria Trevi: Ellas Soy Yo", que incluyó en su banda sonora los discos "Mi Soundtrack Vol 1." y "Mi Soundtrack Vol. 2", que recopilan nuevas versiones de los primeros seis álbumes de su carrera.

Los boletos para los conciertos en Hermosillo y Ciudad Obregón estarán disponibles en xticket.mx a partir del 7 de diciembre en preventa exclusiva Santander. La preventa general comenzará el próximo 10 de diciembre.