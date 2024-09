Anuncian conciertos privados de The Killers en Ciudad de México

Los clientes Citibanamex podrán comprar las entradas para los shows que dará la banda en el Teatro Metropolitan

The Killers se prepara para regresar a México, pero esta vez lo hará con una serie de shows privados en el Teatro Metropolitan de CDMX.

Será el 7 de octubre que clientes de Citibanamex podrán disfrutar del concierto "Thank you" que la institución bancaria ofrecerá únicamente a quienes tengan tarjetas de crédito Beyond, Prestige, Premier y Rewards.

En un comunicado de prensa se anunció que quienes pertenezcan al programa de recompensas "ThankYou", "Rewards" y que cuenten con un mínimo de 3 mil pesos ThankYou Points, podrán comprar sus boletos.

"Con Conciertos Privados damos un paso más para brindar a nuestros clientes beneficios únicos que nadie más ofrece, para que vivan experiencias exclusivas e insuperables”, indicó Antonio Perdomo, director de crédito al consumo de Citibanamex.

“ Con The Killers tendremos un arranque único y pronto daremos a conocer quiénes serán los siguientes grupos y artistas que harán formarán parte de esta promoción sin precedentes ”.

Los boletos para los conciertos privados de The Killers podrán obtenerse en www.conciertosprivados.mx.