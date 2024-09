Ángela Aguilar no asiste al bautizo del sobrino de Christian Nodal

Amely Nodal acaba de bautizar a su hijo en España, y la gran ausente fue su cuñada, con quien al parecer no se lleva bien

Amely Nodal, hermana de Christian Nodal, acaba de bautizar a su bebé en una ceremonia en España. Sin embargo, la gran ausente de este evento familiar fue su cuñada Ángela Aguilar, lo que aviva los rumores de que ambas no se llevan bien.

Por medio de sus redes sociales, Amely compartió algunas fotos del emotivo bautizo, donde asistieron familiares como su mamá Cristy Nodal, y por supuesto, su hermano el cantante Christian Nodal, quienes fungieron como los padrinos de su pequeño.

En las fotos se ve al recién bautizado lucir su tradicional ropón blanco en la catedral Cripta de Almudena, en España.

Miles de internautas escribieron mensajes para felicitarla por el bautizo de su hijo, pero otros también reclacaron que Ángela, como nueva integrante de la familia, debió haber asistido a la ceremonia.

De hecho esto da más poder a los rumores de que a Amely no le agrada Ángela, pues de hecho ella no asistió a la boda de su hermano el pasado 24 de julio en Morelos. Incluso hay quienes aseguran que la hermana de Christian Nodal empatiza con su ex cuñada Cazzu, madre de su sobrina Inti.