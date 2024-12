Ángela Aguilar fue la más buscada de Google en 2024

La cantante dio de qué hablar por su polémica relación y matrimonio con Christian Nodal, tras separarse de Cazzu

Los logros y reconocimientos que consiguió Ángela Aguilar este año fueron opacados totalmente por su escandaloso matrimonio con Christian Nodal.

Así lo demostró Google, que reveló que la hija de Pepe Aguilar es la artista más buscada en México.

Según datos de la plataforma de búsqueda web y la reseña de People en Español, los usuarios de internet se interesaron más en la polémica en torno a su relación con el cantante sonorense, a tan solo dos semanas de que él confirmara su ruptura con Cazzu, madre de su hija Inti.

El interés del público estuvo más en señalar a la intérprete de “La Llorona” como la “tercera en discordia” entre Nodal la cantante argentina, además de las polémicas declaraciones que dio en torno a su relación con el artista de Caborca.





La polémica de Ángela, Christian y Cazzu

Fue a finales de mayo cuando Christian publicó una historia en su cuenta de Instagram donde daba a conocer el fin de su relación con Cazzu, con quien apenas le dio la bienvenida a su hija Inti unos meses atrás.

Sin embargo, varias fotos y videos que circularon en redes sociales demostraron que Christian estaba de vacaciones en Roma con Ángela.

Finalmente, el 10 de junio (dos semanas después de la ruptura), la menor de la Dinastía Aguilar confirmó su noviazgo con Nodal y aseguró que lo suyo era una historia de amor existía desde hace mucho tiempo y que la pusieron en pausa para crecer y extrañar.

“ Cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, declaró Ángela para la revista ¡Hola!

Finalmente, el 12 de junio apareció en el concierto de Nodal para compartir su primer beso público.

Fue entonces que el 24 de julio (un mes y una semana después de confirmar su noviazgo) Ángela y Christian se casaron en una boda íntima en Morelos.

Las críticas contra la joven no pararon al asegurar que ella se metió en la relación de Christian y Cazzu, cuando en el pasado fue muy cercana a la pareja al grado de declararse “fan de su relación” en una de sus publicaciones. Incluso al anunciarse la noticia de que Cazzu estaba embarazada del cantante, Ángela lo celebró en un encuentro con los medios al decir “¡Voy a ser tía!”.

Pero donde las cosas escalaron a otro nivel cuando en octubre, Ángela aseguró que en su matrimonio no habían arrepentimientos ni corazones rotos, porque todos estaban al tanto de su relación desde hace mucho tiempo. Ante estas declaraciones Cazzu rompió el silencio en el podcast de Luzu TV para desmentir a la hija de Pepe Aguilar y asegurar que ella no estaba enterada de nada.

“Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió. Yo sufrí muchísimo y se rompió muchísimo más que un corazón. Se rompieron muchos corazones, se rompió mucho. Fue un proceso muy doloroso y me parece que yo me manejé con muchísimo respeto por todos, sobre todo porque tengo una hija, que tiene un papá que va a ser siempre su papá. Pero siento que también un ejemplo para mi hija es cuando las cosas transgreden una línea y un límite, enseñarle que también hay que poner límites cuando te obligan a hacerlo” , expresó Cazzu.

Incluso resaltó que en su momento cuestionó a Nodal si había una tercera persona a lo cual se negó, y que ella se enteró de la relación con Ángela por medio de las redes sociales igual que los demás.

Otra de las búsquedas de Google son sobre las críticas del premio a Mujer del Año que recibió la hija de Pepe Aguilar por parte de la revista Glamour México y los abucheos que se escucharon en la entrega de los Kids Choice Awards 2024 que Ángela conducía.

Lo más buscado de Google en México en 2024

Además de Ángela Aguilar, otros artistas que fueron los más buscados de Google en México fueron Christian Nodal, Cazzu, Beyoncé y Usher.

Para los mexicanos, las películas más buscadas en la plataforma web fueron " Intensamente 2", "Deadpool & Wolverine", "Beetlejuice 2", "Kung Fu Panda 4" y "La sociedad de la nieve".

En cuanto a la televisión, destacaron en búsquedas de México "La casa de los famosos México", "Bridgerton", "Nadie nos va a extrañar", "Cásate con mi esposo" y "La casa del dragón".