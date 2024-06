"Luego les explicamos bien": Ángela Aguilar habla sobre su supuesta boda

La menor de la 'Dinastía Aguilar' rompió el silencio tras varios días de intensos rumores sobre su supuesta boda con Christian Nodal y su embarazo.

Luego de los fuertes rumores que aseguraban que Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron en Italia y se encuentran en espera de un bebé, la menor de la 'Dinastía Aguilar' rompió el silencio y en una entrevista para la revista 'Quién' se sinceró sobre su relación.

La semana pasada, la periodista Maxine Woodside aseguró que la polémica pareja se casó en Europa y expuso como prueba el fondo de pantalla de Ángela, el cual muestra la imagen de una mano que luce un anillo, lo que intensificó las teorías en redes sociales.

Ángela defiende su relación

Esta vez, es la hija de Pepe Aguilar quien decidió abordar la polémica para poner fin a los rumores y pedir respeto para su relación: "No me cases y no me embaraces, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella" .

"Me encanta ser una gran mujer. Mi abuela me ha dado mucho ejemplo, mi papá me da ejemplo de cómo ser empresaria, cantante, compositora y ser derecha en tu trabajo, y me siento orgullosa. No busco consejos de relación porque es una consecuencia de hacer las cosas bien" , agregó la intérprete de 'Qué agonía'.

Asimismo, la denominada 'Princesa del regional mexicano' defendió su relación con el sonorense y pidió la paciencia y comprensión del público.

"Recuerden cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio. Nosotros vivimos en una época donde para que algo venda tiene que estar mal. No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada; es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos. Dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho" , expresó.