Andrea Bocelli dijo que le gusta la música de Christian Nodal

El cantante sonorense fue el único mexicano invitado a los festejos de aniversario de Andrea Bocelli en Europa

Christian Nodal puso en alto el nombre de Sonora el pasado lunes luego de presentarse en el concierto de Andrea Bocelli como parte de los festejos por su 30 aniversario de trayectoria artística.

El sonorense no sólo fue invitado a cantar en el escenario con el famoso tenor, sino que también tuvo una reunión con él en su camerino donde se declaró fan de su música.

Así lo relató el oriundo de Caborca en una entrevista a "Ventaneando", donde compartió que él fue uno de los pocos artistas invitados al evento a los que Bocelli mandó llamar a su camerino.

" Cuando me mandan a hablar, yo estaba en mi camerino (y me dicen): ´-oye, que Andrea quieren que pases a su camerino´, y yo así como de: ´-¿No se están equivocando de artista, no será algo así?´ y no ", narró el intérprete de "Botella tras botella.

Christian dijo que estaba fascinado con la sencillez y humildad del artista italiano, y que para él fue un honor ser el único mexicano invitado a sus festejos en el Teatro del Silenzio.

" Entré al camerino, es un ser humano increíble, yo lo admiro mucho, respeto mucho su carrera, todo lo que ha construido, encantado de viajar al otro lado del mundo a poner la bandera de México ", detalló.

Lo que más sorprendió a Nodal fue que Andrea Bocelli declaró que le gustaba mucho su música.

"Yo no sabía, pero al señor le gustaba mí música, ya había escuchado de mí y tuve la dicha de estar entre (las personas) del homenaje", expresó.

Christian Nodal se presentó en el primero de tres conciertos de aniversario de Andrea Bocelli, con quien subió al escenario para cantar juntos el tango "Por una cabeza" de Carlos Gardel.

" Dando testimonio que el llamado 'regional mexicano' reina en el mundo, aunque frente a Bocelli se haya quedado ligeramente atrás, por 'una cabeza' o varias pero, es que a él ¿quién podría ganarle la carrera? ", escribió Nodal en sus redes sociales.