Ana Bárbara convoca multitudes en el Festival Kino 2024

'La Reina Grupera' puso a cantar y bailar a más de quince mil personas en la Plaza Monumental de Magdalena de Kino este fin de semana.

Altagracia Ugalde, conocida por el público como 'La reina grupera', Ana Bárbara, regresó a los escenarios sonorenses luego de varios años de ausencia con su presentación en la Plaza Monumental de Magdalena, en el marco de las actividades del Festival Kino 2024.

En punto de las nueve treinta de la noche, tal cual estaba programado, la plaza apagó sus luces para dejar brillar el escenario de Ana Bárbara, quien, acompañada por cuatro bailarines y su banda de músicos, convirtió la explanada de la Parroquia Santa María Magdalena en el foco de su espectáculo.

'Loca' fue el tema que dio inicio al concierto y desató los gritos de las poco más de quince mil personas que esperaban desde horas previas la llegada de la cantautora. “¡Me alegro de estar aquí! Que gusto estar en Magdalena de Kino esta noche y cantarles con todo mi corazón bandido. Veo el lugar lleno, con lo cual también se llena de amor mi corazón. Gracias por esta invitación, y (ahora) yo los invito a pasar una noche maravillosa cargada de energía y de amor” , expresó Ana Bárbara, quien en respuesta obtuvo gritos de emoción y aplausos del público del Festival Kino.

'Ya no te creo nada' y 'No sé que voy a hacer' fueron dos de los clásicos del repertorio de Ana Bárbara, quien luego interpretara uno de sus más recientes lanzamientos: 'Qué poca', el cual fue aplaudido por la gente, quien de inmediato pasó a la euforia al escuchar las primeras notas de 'La trampa', uno de los más grandes éxitos de la reina grupera en más de 30 años de carrera musical.

Un momento divertido del concierto fue al terminar uno de los números musicales de Ana Bárbara, cuando el silencio fue interrumpido por el silbato del tren, el cual, espantó al público y a la propia cantante. “Cuando oí los pitidos, sí me asusté, pero ya después dije, ya que no es la pinche… ¡Perdón! Se me salió, del alma y del corazón” , expresó la nominada al Grammy con una sonrisa y un tono que denotaba humor, con el cual quitó la tensión al público.

La reina grupera cambió su vestuario por un traje de charra muy a su estilo, con el cual interpretó '¿Por qué me haces llorar?' y 'Estos celos', entre otras canciones con el acompañamiento de un mariachi. Gracias a la tecnología, la cantante originaria de San Luis Potosí contó con la presencia de Vicente Fernández y Paquita La Del Barrio en dos pantallas gigantes.

La sorpresa de la noche fue la presencia de Viviana Ugalde, la hermana de Ana Bárbara, quien llegó al escenario para cantar a dúo el éxito 'Lo busqué', el cual encendió las lámparas en los celulares del público para iluminar la Plaza Monumental.