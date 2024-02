Katy Perry asiste al concierto de Taylor Swift

La intérprete de "Dark Horse" compartió a sus más de 280 millones de seguidores un par de fotos y videos donde disfrutaba del show y presumía su outfit.

Katy Perry asistió al concierto más reciente de Taylor Swift, el cual tuvo lugar en Sidney, Australia, como parte de su The Eras Tour.

La intérprete de "Dark Horse" compartió a sus más de 280 millones de seguidores un par de fotos y videos donde disfrutaba del show y presumía su outfit.

"Tengo que ver a una vieja amiga brillar esta noche", escribió Katy en su cuenta de Instagram, dejando claro que su enemistad es cosa del pasado.

Un video que llamó la atención fue donde Perry cantó "Bad Blood" ya que Swift le dedicó esta canción cuando no eran amigas. También se le vio emocionada con "You Belong With Me".

Perry se encontró entre el público a la cantante Rita Ora, con quien se tomó una foto como recuerdo de la velada.

Amigas y rivales

La amistad de las intérpretes comenzó en 2009, cuando Swift expresó públicamente su admiración por Perry gracias a la canción "Waking Up in Vegas".

A manera de agradecimiento, Perry la invitó a su cumpleaños, incluso, año después cantaron juntas "Hot N' Cold" en el tour Fearless de la originaria de Pensilvania.

Los problemas llegaron en 2014 cuando Swift reveló a la revista Rolling Stone que Perry intentó "sabotear toda una gira de conciertos" y, acompañada con la declaración, surgió el tema "Bad Blood".

El tema fue porque la cantante de Santa Bárbara convocó a dos bailarines de la intérprete de "Lover" para su gira aún sabiendo que seguían trabajando con Taylor.

Fue hasta el 2019 que las acérrimas rivales hicieron las paces y volvieron a ser amigas.