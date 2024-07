Amanda Miguel grabará video en Sonora

La cantante arrancará su gira ‘Yo soy’ en Guaymas este 13 de julio en el marco del Festival Mar Bermejo 2024.

Amanda Miguel está lista arrancar su gira ‘Yo soy' en Guaymas este sábado 13 de julio en el marco del Festival Mar Bermejo 2024, donde aprovechará para grabar el videoclip oficial de una de sus nuevas canciones.

En entrevista exclusiva para e Media , la intérprete de ‘Él me mintió’ adelantó que para el concierto de este fin de semana seleccionó cuidadosamente un repertorio que incluye tanto sus canciones más populares como algunos temas de su nuevo disco ‘Yo soy’, lanzado en mayo de 2024.

“Se seleccionaron las canciones que tienen más views, las que han sido más exitosas en todo y hemos hecho un listado de esas canciones. Aparte he agregado lo nuevo, lo del folklore latinoamericano. Yo creo que va a ser un éxito este show” , comentó Amanda Miguel para e Media .

“No es un show triste, es un show divino. Está lleno de energía, de positivismo porque la vida es así, no queda de otra. Hay que aprovechar el tiempo porque lo tenemos limitado, entonces el que tenemos tiene que ser de mucha calidad”.

Un video en las playas de Guaymas

Amanda Miguel aprovechará para filmar el video musical de su nueva canción ‘Yo vengo a ofrecer mi corazón’, donde plasmará la belleza de las playas del Mar de Cortés.

“Es el único video que nos faltó realizar dentro de este disco de ‘Yo soy’, de folklore latinoamericano. Voy a tener la fortuna de que quede plasmado la creación divina de las playas de Guaymas” , comentó.

La viuda de Diego Verdaguer considera que filmar el video musical en México tiene un significado especial y simbólico, pues a pesar de haber nacido en Argentina, con el público mexicano se consolidó como artista.

“Me encanta haber nacido en la Patagonia y me encanta haber nacido artísticamente en México”, dijo Miguel. “Empecé mi carrera en México y los mexicanos me hicieron quien soy, entonces para mí grabar este vídeo en México también tiene mucho sentido y sobre todo porque es una de las canciones más hermosas de este disco” , enfatizó la cantante.

Se convertirá en abuela por segunda ocasión

El concierto en Guaymas tendrá un significado especial para Amanda Miguel, pues será la última vez que comparta escenario con su hija Ana Victoria, que está a punto de convertirse en mamá por segunda ocasión.

“Ana Victoria está embarazada, bastante avanzada, está esperando una nena. Me dijo: ‘Mami, yo ya es lo último que hago. Yo ya no puedo’, así que te imaginarás que es un poco la despedida de este por lo menos por ahora” , mencionó la famosa, quien ya es abuela del pequeño Lucca.

Amanda Miguel tiene claro los valores desea transmitir a sus nietos: "Que sean amorosos. Que sean agradecidos. Que sean sencillos. Que sean cercanos a la gente. Que compartan la vida con la gente" , enumeró.

“Ahora los niños con el aparatito este no comparten nada. Están en otro mundo y eso es muy triste porque siempre uno puede triunfar más si se acerca a la gente y tener más contacto con ellos" , afirmó.

Debuta en el folclore latinoamericano

Con el lanzamiento de ‘Yo soy’, primer álbum de música folclórica en su carrera, el pasado 10 de mayo, la cantante de 68 años se estrenó como productora y es la primera ocasión en la que grabó un álbum con canciones que no son de su autoría.