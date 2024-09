Amanda Miguel estrena video filmado en Sonora

El videoclip de 'Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón' se grabó el pasado julio en Guaymas.

Con impresionantes paisajes del Mar de Cortés y la belleza de Sonora, Amanda Miguel cautivó a sus seguidores al estrenar el videoclip de su tema musical ‘Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón’, originalmente popularizado por Fito Páez.

Fue durante su participación en el Festival Mar Bermejo el pasado julio que la artista aprovechó la oportunidad para filmar el último videoclip faltante de su álbum ‘Yo Soy’, disco que rinde homenaje al folklore latinoamericano.

A través de sus redes sociales la cantautora compartió un fragmento del video y celebró el lanzamiento del material en plataformas digitales.

“Mis amores, ya está disponible ‘Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón’, una canción divina que forma parte de mi disco ‘Yo Soy’” , escribió.

La grabación se llevó a cabo en el Estero del Soldado, área natural protegida ubicada a solo 12 kilómetros de Guaymas, Sonora. La joya natural se extiende a lo largo de la costa de San Carlos y es un refugio vital para una impresionante diversidad biológica pues alberga más de 400 especies de animales y plantas, incluidas especies migratorias.

En el video musical, aparece la viuda de Diego Verdaguer tocando el piano mientras la rodea la belleza del Mar de Cortés.

Enamorada de Sonora y sus playas

La intérprete de ‘Él me mintió’ eligió las costas de Guaymas como el escenario perfecto para dar vida a este video. En una entrevista previa para e Media , Amanda Miguel compartió su entusiasmo por plasmar la belleza de Sonora en su trabajo.

“Voy a tener la fortuna de que quede plasmado la creación divina de las playas de Guaymas” , comentó en entrevista previa para e Media .

Durante su presentación en la ciudad, la cantante argentina no dudó en elogiar los paisajes en los que filmó su material y el motivo por el que escogió a Sonora como locación de su video.

"Grabamos en un lugar hermosísimo, en el mar, en una bahía preciosa, divina. Puro cielo, pura playa y unos paisajes hermosos, ustedes viven en un lugar maravilloso, es un paraíso este lugar" , expresó emocionada, previo a su presentación en el festival Mar Bermejo.

Con el lanzamiento de ‘Yo soy’, que estrenó el pasado 10 de mayo, la cantante de 68 años se estrenó como productora y es la primera ocasión en la que grabó un álbum con canciones que no son de su autoría.

“Por primera vez grabo un disco que no es mío, que no escribí yo (...). Lo produje yo, me estrené, pero no me quedó otra y aparte tuve ganas de hacerlo así, con un chico que también es mi productor en este disco” , expresó la también productora.