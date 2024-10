Amaia Montero niega que vaya a regresar a La Oreja de Van Gogh

La ex vocalista de la agrupación negó que tuviera que ver con la salida de Leire Martínez.

Amaia Montero decidió poner fin a las especulaciones de un posible regreso a La Oreja de Van Gogh, luego de que su actual vocalista Leire Martínez anunciara su salida.

Amaia fue la primera vocalista de la banda, con quienes hizo famosas canciones como "La playa", "Rosas", "Cuídate", "El primer día del resto de mi vida" y más. Sin embargo, en 2007 abandonó la agrupación, en su lugar entró Leire, quien permaneció durante 17 años hasta hace poco que salió del grupo.

pic.twitter.com/yjfm6SEjJy — La Oreja de Van Gogh (@laorejadevgogh) October 14, 2024

Por este motivo, los fans especularon que posiblemente Montero planeaba volver, especialmente luego de que el pasado agosto apareciera como invitada sorpresa al concierto de Karol G para cantar juntas "Rosas".

Pero ahora Amaia termina con las especulaciones y dejó claro que no tuvo nada que ver con la salida de Leire de La Oreja de Van Gogh.

“ No tiene nada que ver conmigo (...) No tienen absolutamente nada que ver conmigo, nada ”, dijo en el programa TardeAR de Telecinco.

También asegura no tener idea de dónde salió el rumor de que ella volvería a la banda, pero negó categóricamente que hubiera planes.

“ ¡Eso es lo mismo que me pregunto! Por eso no digo nada, porque nadie me ha dado vela en este entierro, ni la quiero” , agregó.

“ Se lo inventan y esto me está empezando a afectar. Esto es una locura. ¡Esto es una demencia! ¿He dicho yo o algún componente del grupo ha dicho que yo vaya a volver a La Oreja? Ni de mi boca ni de la otra parte. Con lo cual se lo inventan ”.

Asimismo, reiteró que toda la situación está afectándola, pues en los últimos dos años ha trabajado en su salud mental, ya que fue hace poco que tuvo un colapso nervioso que la llevó a estar internada.

“ No he estado dos años y medio en Las Bahamas de vacaciones, tomando el sol, dándome un respiro de la música, ¡no! Sabéis de dónde vengo y esto me está empezando a afectar ”, reiteró.