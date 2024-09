Allison abrirá concierto de Blink 182 en el Estadio GNP Seguros

La banda de rock mexicana será telonera de los músicos estadounidenses que se presentarán el 9 de noviembre en el Estadio GNP Seguros

La banda mexicana de rock Allison anunció que será telonera de Blink 182 en el concierto que ofrecerán el 9 de noviembre en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol) de Ciudad de México.

Por medio de su cuenta oficial de X, la agrupación a cargo de canciones como "Me cambió", "Frágil", "Aquí", "Baby please" y más confirmó su participación en el evento como invitados especiales junto a Pierce The Veil y Petey.

En el mensaje compartido en sus redes, aseguraron que cuando se fundó Allison en 2002, solían cantar canciones de Blink 182, por lo que para ellos es un sueño cantar en uno de sus conciertos.

" Cuando comenzó Allison escuchábamos Blink 182 on repeat (en repetición) y covereábamos varias de sus canciones sólo para pasarla bien. ¿Quién iba a decir que algún día tocaríamos con ellos en la fecha más grande que hayan hecho en México? ¡Nos vemos en el Estadio GNP! ", cita el texto que acompaña el cartel del evento.

Cuando comenzó Allison escuchábamos @blink182 on repeat y covereábamos varias de sus canciones solo para pasarla bien… ¿Quién iba a decir que algún día tocaríamos con ellos en la fecha más grande que hayan hecho en México? ¡Nos vemos en el @EstadioGNP ! pic.twitter.com/KxZ8u6jREV — Allison (@Allisonband) September 5, 2024

Los boletos están a la venta en Ticketmaster con precios de 829 a 2414 pesos más cargos por servicio.