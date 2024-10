Alicia Villarreal confirma divorcio e infidelidad de su esposo

La cantante puso fin a su matrimonio de 20 años con Cruz Martínez tras engañarla con una mujer de 25 años

Alicia Villarreal finalmente confirmó se divorciará de su esposo Cruz Martínez tras ser exhibido por su infidelidad tras 20 años de matrimonio.

La cantante estuvo en el ojo del huracán luego de descubrir en plena entrevista que el productor y fundador de Kumbia Kings tenía un romance con Germaine Valentina, quien tiene la misma edad que su hijacon Arturo Carmona, Melanie Carmona, de 25 años.

Fue en una entrevista con De Primera Mano que la intérprete de "Insensible a ti" confirmó que está separada de Cruz y que pese a todo busca no perder su sonrisa.

" Le tengo un gran respeto y cariño a la música como al público y es como quiero que me vean, quiero que siempre tengan en el corazón a su güerita consentida ”, dijo Alicia en el programa de Gustavo Adolfo Infante.

También aclaró que está refugiándose en la música para superar este duro golpe, pues no es fácil para ella dar por terminado un matrimonio de 20 años.

“ (Sí) fueron muchos años. Pues estoy bien, me siento bien. Yo siempre digo que la música es un buen compañero de todos los seres humanos. La música a veces es un refugio, es una terapia… es una cura para el alma y es lo que me encanta hacer, entonces Dios me ha bendecido también con eso ”, insistió.

Gustavo Adolfo recordó que esta no era la primera vez que sufría una infidelidad de Cruz, a lo que Alicia respondió que después de lo sucedido recientemente decidió poner fin a esa relación.

“ Cuando pasó, cuando me dijiste: ‘No es la primera, pero va a ser la última’. ¿Te acuerdas que me dijiste? ”, recordó el periodista.

“ Sí (me acuerdo). Bueno, es que así somos nosotras las mujeres. Yo creo que llega un momento en el que decimos ‘ya… ya’… En Estados Unidos dicen ‘next’ ”, contestó Alicia.

Confesó que algunas mujeres, incluyéndola, llegan a perdonar faltas de respeto en su matrimonio por los hijos, pero hay un punto en el que necesitan pensar en sí mismas y en su amor propio.

" Yo creo que más las mujeres, pensamos más en los hijos, en la unión, en la familia, en qué va a suceder, pero si tienes una bonita armonía, una bonita comunicación con todos y te sientas y se habla y todo se decide con amor, con cariño, con respeto, entonces uno como mamá dice ‘qué bendición, está bien’ ", expresó.

Y dijo que aunque su matrimonio con Cruz Martínez terminó, ambos procurarán co-parentar adecuadamente para sus hijos Cruz Angelo y Félix Estefano Martínez.

" El amor y el apoyo siempre va a estar para ambas partes porque somos sus padres, entonces no son cosas fáciles, son procesos y eso es lo que digo, no es simplemente firmar un papel y ya, es realmente un proceso ”, subrayó.

Alicia Villarreal no cree enamorarse nuevamente, pues ahora mismo quiere enfocarse por completo en sus hijos y en su carrera.

“ Ahorita no (me quiero enamorar). No pienso en eso, para nada, de verdad. Estoy muy enamorada de mis hijos, son unos guapos y son unos niños bien portados. Me dan chance para que trabaje y no esté tan mortificada porque son chamacos. Son estudiosos, son atentos, siempre me contestan. Donde los busco, siempre los encuentro, entonces, ellos también me ayudan. También tengo un público que me enamora (…) que me da todo su cariño y su apoyo, no sé cómo explicar lo que estoy viviendo, es como si todos fueran mi familia, me quieren y me apoyan” , finalizó.

Así descubrió la infidelidad

A principios de agosto, Alicia Villarreal atendía a algunos medios de comunicación que se acercaron para charlar con ella. Fue entonces que un reportero le preguntó si ella perdonaría alguna infidelidad.

" Pues no, ¿quién perdonaría una infidelidad? ", dijo la cantante en aquel entonces.

Fue entonces que el mismo reportero le dijo que su esposo Cruz Martínez había sido captado junto a una mujer en un centro nocturno, lo que dejó impactada a la artista.

" Te lo pregunto porque acaba de salir una foto de Cruz Martínez en un centro nocturno, con una chica, una chica buena onda, dice, ¿qué me dices de eso ", agregó el reportero.

Alicia sólo se limitó a sonreír y a contestar como mejor pudo con los periodistas.

" Ay, no sé, pero ya me voy a ir, pero oye, hay confianza entre ustedes, ¿no? Tenemos 20 años casados, vaya, se han dicho muchas cosa s", dijo antes de dar por terminada la entrevista.