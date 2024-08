Alicia Villareal habló sobre infidelidad por parte de Cruz Martínez

La cantante expresó su sentir ante la situación por la que esta pasando.

Alicia Villareal se encuentra en medio de otra polémica. Hace unos días, salieron a la luz unas supuestas imágenes en las que su esposo, Cruz Martínez, aparece con una misteriosa mujer en un bar. Esta situación desató rumores de una infidelidad por parte del ex integrante de Kumbia Kings hacia su esposa, Alicia Villarreal.

Fue durante una entrevista en el programa ‘De Primera Mano’ donde la cantante rompió el silencio y aclaró los rumores sobre la supuesta infidelidad después de que se le cuestionara acerca de su estado sentimental, si es que se encontraba soltera.

La cantante de 52 años reveló que ha pesar de tener muchos años dentro de la industria en ocasiones no sabe cómo reaccionar: “estoy con una noticia que me acabo de enterar, de repente uno está trabajando y no sabes cómo procesar algunas cosas”.

De tal forma, mencionó que se dará su tiempo y que hablarán sobre la situación, dado que es una relación adulta y que han pasado por muchas cosas, donde algunas de ellas son ciertas y otras no.

Alicia expresó no sentirse sorprendida, pero que sí le duele como “a todas las mujeres cuando algo sentimos que está mal” ; recalcó que tiene una relación de mucho tiempo con familia e hijos pero que también es una mujer con mucha experiencia y que se siente preparada para todo.

“Soy una mujer que ha enfrentado tanto que se encuentra lista para lo que se venga” , argumentó.

Del mismo modo, añadió que tanto ella como Cruz Martínez tienen que llegar a un acuerdo y que para ello deberán tener una charla.