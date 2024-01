Alemán pide disculpas tras acusación de su exnovia por agresión

Akasha acusó al rapero el pasado 8 de diciembre de abuso físico y verbal en una serie de videos compartidos en redes sociales.

El rapero Erick Raúl Alemán Ramírez, mejor conocido como Alemán, dobló las manitas.

En conferencia de prensa, en una sala de Hotel Sofitel en la Ciudad de México, el cantante se disculpó con sus fans y con su exnovia, Akasha, a un mes de que ella lo acusara de haberla agredido física y verbalmente.

"Quiero ofrecerle una disculpa a Akasha por aquellas veces que grité, celé, desconfié y dije cosas que ni siquiera sentía. Me queda claro que a los dos nos faltó amor, respeto y madurez, y yo ya estoy trabajando en eso" , expresó.

"Ni yo, ni ella, ni nadie podemos quedarnos atorados en una relación que nos consume y nos transforma en lo que no queremos. Eso no es amor y las y los raperos tenemos que decirlo para que las morras y los morros no caigan en relaciones así o se salgan de ahí. Como lo digo en una nueva rola, siempre me esfuerzo, pero a veces sigo sintiéndome un asco" .

Al mismo tiempo, el sudcaliforniano ofreció una disculpa a su público por el comportamiento que tuvo con su exnovia.

"También ofrezco una disculpa a toda la banda que sigue mi música. El rap es un género urbano que refleja cosas que a veces la sociedad, que la gente no quiere ver, pero que sí están ahí, cosas que duelen que incomodan a muchos, pero también cosas que inspiran" .

Alemán estuvo acompañado de su representante legal Cristopher Estupiñán, quien aclaró que el cantante nunca agredió físicamente a su exnovia.