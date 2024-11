Aleks Syntek alerta sobre cuentas falsas que piden dinero en su nombre

El cantante pidió que las redes sociales se regularicen legalmente para evitar más estafas y fraudes

Aleks Syntek empleó sus redes sociales para alertar a sus seguidores de perfiles falsos que se hacen pasar por él para pedir dinero a su nombre.

El cantante publicó un video en el que, mirando a la cámara, le pide a sus fans que no hagan caso a cualquier mensaje privado donde pida transferencias o contenido incómodo.

" Tengan mucho cuidado, hay muchos perfiles falsos míos, le están pidiendo dinero a la gente, cometiendo fraudes con falsos 'Aleks Syntek' y sí hay bastantes perfiles en todas las redes sociales así que por favor tengan mucho cuidado ", dijo el cantante de "Tú necesitas" en el clip.

" Yo jamás pido dinero en mensajes privados ni nada por el estilo, mucho menos mensajes sugerentes ni nada de lo que pueda ser raro. Yo exclusivamente uso mis redes para informarlos de mis eventos, de mi opinión acerca de películas, cosas que veo o a veces recomiendo música, pero esto que está pasando sí está bien extraño y muy común de esta época desgraciadamente. Por fa, tengan mucho cuidado, no se dejen engañar, les mando un abrazo y seguimos en contacto ", enfatizó.





En una entrevista para "Venga la Alegría", Aleks opinó que deberían existir leyes para regular las redes sociales y evitar que más fraudes se cometan contra las personas.

“ Si creo que las leyes deberían de ser más ágiles y legislar leyes digitales, no solamente para eso, ya viste lo que pasó con la Inteligencia Artificial con Taylor Swift, que le sacaron fotos que no eran reales, y así han hecho voces de gente que está diciendo cosas que no son reales ”, declaró.

Y lamentó que todo este tipo de escándalos o situaciones le sucedan, pues dijo que es inevitable cuando se tiene cierto reconocimiento nacional.

“ Está feo que lo diga, pero ya es un termómetro de éxito, es decir, si no tienes haters y trolls, pues eres un obsoleto, todos los artistas con éxito tienen esos ataques ”, reiteró.

“ Lo que sí es cierto que yo le digo mucho al público es que no se vayan con los titulares, porque esos están creando monetización y son escandalosas, te hace pensar en algo que no es real, y váyanse a la verdad ”.