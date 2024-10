Alejandra Guzmán tomará medidas para no ser agredida en los aeropuertos

La cantante muestra inconformidad por los hechos que han tenido lugar, cada que aterriza en la CDMX

Alejandra Guzmán se siente cansada de que sus llegadas a la Ciudad de México terminen en fuertes desencuentros con la prensa, tal y como ocurrió hace unas semanas en el aeropuerto capitalino, cuando sufrió una fuerte caída, que la cantante adjudica a los medios de comunicación.

Ahora, y para evitar más conflictos, la rockera anunció que tomará medidas para que esto no vuelva a ocurrir.

Pese a que su relación con los medios no es la más amigable, la cantante ofreció una entrevista al programa "Venga la alegría", en la que dijo que no permitirá que sigan ocurriendo este tipo de situaciones, incluso está convencida que algunos reporteros son quienes la agreden.

"Hay gente muy violenta que ya nada más la agarra contra a mí, yo creo que voy a tener que hacer algo, porque cada vez que paso por el aeropuerto, me hacen algo o pasa algo y ya no me gusta. Están violentándome", señaló.

"La Guzmán" explicó que luego de ver un comercial en el que se habla sobre la denuncia de actos violentos, cayó en cuenta de que debía de actuar y poner fin a todo esto.

"Escuché un comercial que decía que si yo sentí eso como mujer, que lo reportara y lo voy a hacer, voy a hacer algo al respecto".

Muy molesta, expresó que las personas que provocaron su caída, conocen perfectamente su condición de salud y lo delicado que resulta para ella una caída.

"Me tiraron y ellos saben que yo tengo dos caderas de titanio".

Fue así que aclaró que, a pesar de amar su trabajo, eso no significa que tenga que lidiar con este tipo de agresiones.

"Yo tengo mi vida privada y, muy aparte de todo, mi trabajo, que lo amo, pero sí los que lo hacen están cabr*nes", ahondó.

Para la cantante es importante que se detengan las agresiones en su contra, alegando lo injusto que le parece que un grupo de periodistas se enfrente a ella, que es sólo una.

"Lo que están haciendo no se vale, no tienen por qué agredirme, ya se acabó el chistecito, no voy a dejar que los payasos sean lo que se lleven el show del circo, ¿si me explico?, eran como 40 y 50, siempre contra uno, eso no lo dicen los cabr*nes", consideró.

Finalmente, aclaró que la caída del aeropuerto no provocó ningún tipo de problema en sus caderas, por lo que está lista para emprender la gira del 2025, programada para que ofrezca en el país vecino.