Alejandra Guzmán llora en pleno concierto por Silvia Pinal

La cantante ofreció su primera presentación en vivo desde la muerte de su madre el pasado 28 de noviembre

Muy conmovida y con sentimientos encontrados fue como Alejandra Guzmán regresó a los escenarios tras la muerte de su madre Silvia Pinal.

Fue el 21 de noviembre que la primera actriz fue hospitalizada, lo que hizo que la cantante pospusiera varios de sus conciertos más cercanos para permanecer a su lado. Finalmente, tras el colapso de un pulmón y diversos problemas de salud, Silvia Pinal falleció el 28 de noviembre a los 93 años de edad.

Tras varios días de duelo y del homenaje póstumo que recibió la protagonista de "Viridiana" en Bellas Artes, Alejandra Guzmán volvió a encontrarse con sus fans en el concierto que ofreció en Mérida, Yucatán el viernes 6 de diciembre.

En el foro GNP, la "Reina de Corazones" fue recibida con flores, detalles y mensajes de solidaridad en su camerino. Al subir al escenario, los fans aplaudieron y ovacionaron a Alejandra, quien se mostró conmovida desde su primera canción.

A lo largo del concierto, se tomó el tiempo para reflexionar sobre su duelo y cómo vive la pérdida de la Diva del Cine de Oro Mexicano.

“Mi mamá me enseñó a estar en el escenario ”, dijo Alejandra. "El show tiene que continuar".

Cuando interpretaba el tema "Yo te esperaba", se sentó en el borde del escenario para charlar con sus fans.

“Yo no veo nada malo en la muerte, al contrario, creo que es una liberación, creo que es un renacimiento, creo que es una conexión, la más grande de todas y pues me quedé con esa energía tan bonita que me gustaría compartir con ustedes", expresó la Guzmán al micrófono.

"Esa inmesa ola de energía que nos une, al final la voy a volver a ver algún día y sé que ella nos está viendo desde donde está. Era la más bailadora, la más cantadora, por eso siempre amé los escenarios y siempre los amaré a ustedes”.





Otro emotivo momento fue cuando Alejandra cantaba "Rosas rojas", donde no pudo contener el llanto y recibió el apoyo de todos sus fans con aplausos.

“Quiero decirles algo, me regaló algo muy cabr...n mi mamá, me regaló ese momento en el que dejas de respirar. Ese momento es único, como cuando naces. Transciende el alma y va a otro lugar, todos vamos al mismo lugar, espero verlos en el mismo lugar”, compartió la cantante antes de continuar el show con "Día de suerte".