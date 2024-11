Ahora Britney Spears diseñará su propia marca de joyería

La "Princesa del Pop" reveló en su cuenta oficial de Instagram que ha estado trabajando arduamente en una próxima marca de joyería.

Fiel en su convicción de no querer regresar a la música próximamente, Britney Spears está buscando nuevos caminos para emprender, y uno de ellos, según compartió en redes sociales, es el diseño de joyería.

La "Princesa del Pop" reveló en su cuenta oficial de Instagram que ha estado trabajando arduamente en una próxima marca de joyería, la cual llamará "B Tiny".

""¡Pronto lanzaré mi primera línea de joyería! Piezas delicadas, extremadamente diferentes y únicas" , adelantó Spears junto a dos fotos, una de ellas de un diseño preliminar de una pulsera.

La otra imagen, al parecer, es el logotipo de la marca en letras blancas y una rosa, similar a la que apareció en la portada de su libro de memorias, "The Woman in Me".

"¡Estoy tan emocionada! ¡Darme cuenta de lo genial que es ser un artista que puede ser apasionado de tantas maneras diferentes! ¡B Tiny llegará pronto! Y chicas, ¡les va a encantar!" , añadió Spears en su mensaje.

La noticia llega después de que la intérprete de "Toxic" y "Womanizer" revelara hace unas semanas que se había casado consigo misma, luego de su divorcio con Sam Asghari.

Mediante un posteo en Instagram, Spears posó con un vestido y velo de novia desde la famosa sala de su residencia en Thousand Oaks, California, asegurando que era del look que utilizó el día que se volvió a casar.