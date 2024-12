Spotify responde sobre el supuesto retiro de narcocorridos de su plataforma

Comunicado apócrifo sobre Spotify genera confusión en redes sociales y la empresa aclara si retirará música como los narcorridos.

La plataforma de streaming Spotify desmintió este sábado, 14 de diciembre, un comunicado falso que circuló ampliamente en redes sociales y algunos medios de comunicación.

En dicho texto, fechado el pasado 10 de diciembre y atribuido a Spotify México, aseguraba que la empresa había decidido retirar canciones que glorificaran actividades relacionadas con el narcotráfico, los cárteles y la violencia.

El supuesto comunicado afirmaba que esta medida buscaba alinear la plataforma con valores positivos y promover un espacio musical libre de mensajes que perpetúen la violencia. Sin embargo, Spotify aclaró a El Universal que esta información es completamente falsa y que no se han realizado cambios en las políticas de contenido de la plataforma.

Políticas oficiales de Spotify

La plataforma reiteró que las canciones solo son eliminadas si infringen sus normas principales, las cuales incluyen:

Incitación al odio

Discursos que promuevan discriminación contra grupos o personas por motivos de raza, género, religión, entre otros.

Violencia

Contenido que glorifique daños físicos o amenazas.

Desinformación

Consejos médicos falsos o teorías conspirativas dañinas.

Material sensible

Pornografía, explotación infantil o violencia gráfica.

Actividades ilegales

Contenido que promueva actividades ilícitas o infrinja derechos de autor.

Conducta engañosa

Estafas o suplantación de identidad.

Spotify indicó que estas políticas ya han sido aplicadas anteriormente en casos específicos, como canciones creadas mediante inteligencia artificial que suplantan la voz de artistas reales, pero no implican una prohibición generalizada a géneros musicales o temas en particular.

La empresa también aclaró que, en situaciones específicas, como eventos electorales, pueden implementar restricciones adicionales para ciertos contenidos. Además, evalúan el contexto regional y el riesgo de daño, considerando factores como el tipo de contenido, su intención (noticias, comedia, etc.) y el comportamiento de los usuarios dentro y fuera de la plataforma.

Finalmente, Spotify subrayó que mantiene un espacio para la diversidad musical, siempre que esta cumpla con sus políticas establecidas.

