Presume Adele su colección de muñecos del Dr. Simi

La cantante expresó estar muy agradecida con los regalos de sus fans mexicanos.

Adele presumió en redes sociales su colección de muñecos del Dr. Simi que ha recibido en conciertos por parte de sus fans mexicanos.

Días antes, la cantante ya había publicado una foto con varios muñecos en su habitación, lo que animó a los fans de este país a llevarle más figuras vestidas como ella.

“ Gracias a todos mis fans mexicanos por mis muñecos de Simi. Los amo! Last show of the year tonight, let’s go! ”, publicó la intérprete de Rolling in the Deep en sus redes sociales.

Gracias a todos mis fans Mexicanos por mis muñecos de Simi. Los amo! Last show of the year tonight, let’s go! pic.twitter.com/EXIIcEciWZ — Adele (@Adele) November 4, 2023