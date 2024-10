Adele manda mensaje a Céline Dion tras verla en su concierto

La cantante británica dedicó unas emotivas palabras a la artista canadiense tras encontrarla en Las Vegas

Adele se pronunció en redes sociales después del épico momento que vivió durante su show de este sábado en Las Vegas, el cual interrumpió para abrazar a Céline Dion y romper en llanto.

La cantante canadiense sorprendió a todos al asistir al concierto de la artista británica, después de los múltiples problemas de salud que ha atravesado por el Síndrome de la Persona Rígida que la ha limitado tanto de ofrecer presentaciones como de tener apariciones públicas.

Luego de viralizarse en redes sociales el conmovedor abrazo de ambas, fue Adele quien publicó una foto del momento en sus redes sociales y dedicar un emotivo mensaje sobre lo que significó para ella ver a Céline Dion entre el público.

" Llevo casi 2 años actuando en la sala de Celine Dion en el Coliseo. Me faltan 4 semanas. Era el único lugar en el que quería tocar en Las Vegas porque fue construido para ella. ¡¡¡Tengo una foto de ella al lado del escenario que toco cada noche antes de salir a cantar, y ella vino al show este fin de semana y fue una sorpresa y fue un MOMENTO!!! ", escribió Adele.

La cantante también aprovechó para expresarle a la intérprete de "My Heart Will Go On" todo el cariño y admiración que le tiene.

" Céline Dion, te quiero muchísimo. Las palabras nunca podrán resumir lo que significas para mí, o lo que significa que vengas a mi espectáculo, y mucho menos lo que sentí al verte de vuelta en tu palacio con tu hermosa familia. Me encantó estar allí, ha sido un gran honor y la noche del sábado será algo que recordaré por siempre jamás. Fue un momento muy especial para mí estar allí contigo. Muchas Gracias ", finalizó.