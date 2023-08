Video | Adele le canta a hermosillense en su cumpleaños

La cantante británica le cantó 'Happy birthday' en un concierto celebrado hace pocos días en el Coliseo del Caesars Palace en las Las Vegas.

Sebastián es el afortunado chico de Hermosillo, Sonora, al que Adele le cantó 'Happy birthday', en un concierto celebrado hace pocos días en el Coliseo del Caesars Palace en las Las Vegas, Nevada.

El chico mexicano se encontraba en primera fila junto a su familia y la cantante le preguntó si era su cumpleaños para posteriormente pedir a todos que entonaran junto con ella la tradicional letra.

"EL MEJOR CUMPLEAÑOS DE MI VIDA!!❤️ @adele. No tengo palabras para agradecer gracias a dios, a la vida, a mis padres que hicieron posible llegar hasta Las Vegas y me acompañan en cada momento❤️ GRACIAS ADELE JAMÁS HUBIERA PODIDO IMAGINAR TODO ESTO TU CON TU GRAN VOZ ME CANTARÍAS MIRÁNDOME A LOS OJOS !!FELIZ CUMPLEAÑOS!! ME HICISTE SENTÍR VIVO Y UN AMOR INMENSO

TU QUE ESTÁS CONMIGO TODOS LOS DÍAS CON TUS CANCIONES AYER ESTABAS JUSTO FRENTE A MI SIGNIFICA TANTO PARA MI GRACIAS POR ESTAR CUANDO NADIE MAS LO ESTÁ AHORA PUEDO DECIR NUNCA DEJEN DE SOÑAR TODO ES POSIBLE!!❤️ ", escribio en su cuenta de instagram.