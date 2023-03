Acusan a Siddhartha de abuso sexual; aparece en tendedero feminista

Tras la marcha del 8 de marzo, muchas mujeres han contado sus horribles experiencias de maltrato y acoso. Sin embargo, parece que también salió a la luz un presunto abuso del cantante mexicano, Siddhartha.

Apareció en un tendedero feminista una foto de Siddhartha. Esta noticia se dio a conocer por el usuario "MauRG1", usuario popular que informa sobre la vida de los influencers y famosos en Youtube y Tiktok.

El usuario comenta que se le acusó a Siddhartha de abuso sexual, pues presuntamente una mujer con la que tuvo relaciones le pidió que parara, a lo que el cantante hizo caso omiso y siguió, contando como una violación, ya que es importante señalar que en una relación sexual es importante el consentimiento.

Una de las tareas que tiene "MauRG1" como medio informativo, es corroborar los hechos y buscar el testimonio de la víctima, por lo que se reunió con la chica para hablar de detalles.

"Una vez estaba teniendo relaciones con Jorge Siddhartha, le pedí que parara porque ya no quería y me dijo que esperara hasta que acabara. Tuve que gem... de los nervios y me dijo "ves que sí te está gustando". Estas palabras se me van a quedar grabadas toda la vida" confesó la presunta víctima.

Foto pegada de Siddhartha en el tendedero feminista.

La publicación de "MauRG1" contando estos hechos graves se ha viralizado y muchos internautas han compartido su opinión en redes sociales.

Mientras tanto, ni Yuya ni el propio Siddhartha han hablado del tema.