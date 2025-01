Acusan a Santa Fe Klan de lucrar con sus conflictos familiares

Santa Fe Klan acusó a Maya Nazor de limitar sus encuentros con su hijo Luka, mientras lanza su canción "Mi niño", generando controversia y críticas por usar el conflicto familiar para promocionar su sencillo.

Santa Fe Klan acusó a Maya Nazor, madre de su hijo Luka, de limitar sus encuentros a pesar de estar cumpliendo con la manutención correspondiente. El reclamo del rapero generó un fuerte apoyo en redes sociales; sin embargo, horas después, lanzó su nueva canción "Mi niño", dedicada a su hijo, lo que causó una ola de críticas.

El lanzamiento de la canción trajo consigo una serie de críticas por parte de algunos seguidores, quienes sugirieron que el cantante utilizó su conflicto familiar como estrategia para promover el sencillo. Este desencuentro entre ambos generó un pleito mediático, ya que tanto Santa Fe Klan como Maya Nazor compartieron sus versiones de los hechos, publicando pruebas de conversaciones relacionadas con la relación del cantante con su hijo.

En un primer momento, la mayoría de los usuarios se mostró a favor del rapero; sin embargo, el lanzamiento de la canción "Mi niño" cambió el panorama. La letra del tema refleja el dolor de Santa Fe Klan por no poder estar cerca de su hijo, lo que provocó que muchos reconsideraran su postura.

La letra de la canción expresa lo siguiente: "Nunca te dejé solo, de eso yo no soy capaz, lo más valioso es el amor, ese que tú me das, debes comprender los problemas de tus papás, hace mucho que no te veo... sé que tú también me quieres ver, mi niño, me duele que estás creciendo, yo aquí todavía sufriendo por cosas del amor y sé que me sigues queriendo, aunque aquí sigo aprendiendo, por mis errores sufriendo, tú sanas mi dolor."

En menos de 24 horas, el video oficial del tema alcanzó más de 181 mil visualizaciones, pero los comentarios en redes no fueron del todo favorables. Algunos usuarios acusaron al rapero de aprovechar sus diferencias familiares para ganar visibilidad y promocionar su música.

Entre los comentarios, se leía: "¿Empezó todo esto para sacar su canción?, claramente sí vale su hijo.", "Haciéndola de pedo para sacar una nueva rola, bien ahí.”, "No te juzgo, pero el niño debe estar en un lugar seguro, sin armas, sin drogas, y qué mejor que esté con su mamá.", "Monetizando.", "Pues vaya a verlo, llévelo a la escuela, recójalo.", "Escribir una canción tratando de dar lástima y denigrar a la mamá de mi niño.", "No hacía falta armar un circo para promocionar tu canción.", "Típico padre ausente; ridículo."