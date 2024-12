AC/DC anuncia el "Power Up Tour" para 2025 en Norteamérica

La famosa banda de rock regresa a los escenarios con Brian Johnson que vuelve como vocalista

La legendaria banda de hard rock AC/DC anunció su regreso a los escenarios norteamericanos tras nueve años de ausencia en la región.

El "Power Up Tour", que toma su nombre del álbum lanzado en 2020, contará con 13 conciertos en estadios de Estados Unidos y Canadá, con inicio el 10 de abril en Minneapolis y cierre el 28 de mayo en Cleveland. Entre las paradas destacan ciudades como Pasadena, Las Vegas, Vancouver y Chicago.

Este tour marca el regreso de Brian Johnson como vocalista principal, tras enfrentar problemas auditivos que lo apartaron de los escenarios en 2016.

La alineación actual de la banda australiana también incluye al miembro fundador y guitarrista principal Angus Young, así como al guitarrista rítmico Stevie Young (quien se unió oficialmente a la banda en 2014 y reemplazó a su tío Malcolm Young, quien se retiró debido a la demencia), al baterista Matt Laug (quien ingresó en 2023 y reemplazó al baterista de larga trayectoria Phil Rudd) y al ex bajista de Jane's Addiction, Chris Chaney, quien también se incorporó este año y sustituyó al bajista de muchos años Cliff Williams.

A pesar del entusiasmo por el retorno de AC/DC, la gira deja fuera a México, al menos por el momento. El último concierto de la banda en el País fue en el Foro Sol de la Ciudad de México en 2009. En aquel concierto, que formó parte de la gira "Black Ice", la banda ofreció un espectáculo con un repertorio lleno de éxitos como "Thunderstruck", "You Shook Me All Night Long" y "Back in Black".

El "Power Up Tour" forma parte de una racha activa para la banda, que recientemente concluyó su gira europea con un concierto en Dublín, en agosto de 2024.

Las entradas para los próximos conciertos en Norteamérica estarán disponibles a partir del 6 de diciembre.