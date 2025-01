"Aquí no hubo ningún robo": Abogada de esposa de Daddy Yankee

La abogada de Mireddys González explicó qué sucedió con los 100 millones de dólares "robados" al cantante.

A mediados de diciembre, Daddy Yankee y su expareja Mireddys González comenzaron a enfrentar un proceso legal tras realizarse transferencias por un total de 100 millones de dólares, desde las cuentas bancarias corporativas a cuentas personales sin la autorización del cantante. En estas operaciones también habría estado involucrada la hermana de González, Ayeicha.

Mariel Colón Miró, abogada de Mireddys, quien previamente ha trabajado en casos de alto perfil como el de Joaquín "El Chapo" Guzmán, aclaró recientemente a la prensa que las acusaciones de robo son falsas. En su intervención, Colón Miró explicó que su cliente era presidenta de El Cartel Records y Los Cangris , "ella podía hacer una serie de movimientos en esas cuentas bancarias de las corporaciones" , comentó.

La abogada también explicó que la suma de 50 millones de dólares fue depositada en una cuenta a nombre de Mireddys, mientras que los otros 50 millones fueron enviados a la cuenta bancaria de Ramón Ayala, nombre real del cantante, y no a la cuenta de su hermana Ayeicha como se afirma: "Aquí no hubo ningún robo de dinero," expresó la experta.

Por su parte, Carlos Díaz Olivo, abogado de Yankee, argumentó durante la primera audiencia en San Juan, Puerto Rico que el retiro de los 100 millones de dólares se realizó sin consultar al artista, algo sin precedentes en la historia de la corporación. "Nunca en la historia de la corporación se había hecho un retiro de esa naturaleza," expresó Díaz Olivo.

El 14 de enero, ambos se encontraron nuevamente en la corte para continuar con el caso. Daddy Yankee busca recuperar el control de las empresas, ya que no estaba involucrado en su gestión antes de estos eventos. Su defensa insiste en que se entreguen los documentos relacionados con las corporaciones.

Mireddys comentó que, aunque no puede hablar demasiado sobre el proceso, espera pronto poder dar su versión. Estuvo acompañada por su hija Jessaelys, con quien Daddy Yankee compartió que su relación está "lacerada" , pero dejó claro que "es mi reina… La vi entrando y se lo dije: ‘Dios te bendiga, eres mi reina’. Siempre lo va a ser" .