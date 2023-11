Yolanda Andrade confiesa que conserva amor por Verónica Castro

La conductora, que ha afirmado haber tenido una relación amorosa con Verónica Castro en los primeros años 2000, señaló que mantiene un cariño especial hacia la actriz, a pesar de las negativas de esta última.

Después de superar un episodio complicado de salud, Yolanda Andrade se muestra agradecida y reflexiva. La conductora, que ha afirmado haber tenido una relación amorosa con Verónica Castro en los primeros años 2000, mantiene un cariño especial hacia la actriz, a pesar de las negativas de esta última.

En una entrevista, Andrade expresó que aún guarda amor por Verónica Castro y destacó la importancia de todas sus relaciones pasadas. Reconoció que la relación más significativa fue con Montserrat Oliver, con quien vivió un noviazgo especial y duradero.

"Sí, por supuesto que sí, amor, claro... yo siempre he tenido relaciones bien bonitas con todas mis parejas" , expresó.

"Bueno... la más bonita fue con la Montse (Oliver)" , reconoció: "Todas han sido importantes, pero ha sido la más sacrificada, ha pasado todos los tiempos conmigo, gracias a Dios" .

Sobre su relación con Verónica Castro, Andrade elogió la simpatía, el humor y el talento de la actriz. Sin embargo, señaló que hace mucho tiempo que la desconoce debido a las declaraciones negativas que ha hecho sobre ella. Castro ha sugerido que la relación entre ambas es una invención de Andrade, a lo que la conductora respondió que, aunque es bromista, no es mentirosa y es responsable de sus palabras.

"La veo muy diferente, hace mucho que la desconozco, (y) soy bromista, pero yo no soy mentirosa, ya me cansé del ´ella dijo´, ´yo dije´, te repito, yo te podré decir las bromas que quieras, pero soy responsable de mis palabras y yo nunca he dicho ninguna mentira" , precisó.

Después de enfrentar problemas de salud, Yolanda Andrade ha cambiado su enfoque y valora aspectos más importantes de la vida. Señaló que desea lo mejor para Verónica Castro, enfocándose en bendiciones y buena salud para la actriz.

"De mi corazón siempre todos los mejores deseos para ella, especialmente, de buena salud, para ella y para todos" , indicó.