Viene a Hermosillo Ana Patricia Rojo en 'Búsqueda del hombre de su vida'

De la mano de las actrices Ana Patricia Rojo, Olivia Collins e Issabela Camil vuelve a Hermosillo la exitosa comedia “Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve”, basada en el libro escrito por la argentina Daniela Di Segni.

La puesta en escena que narra la historia de tres mujeres que atraviesan por diferentes circunstancias y buscan continuar con su vida, se presentará en la capital del Estado el próximo 1 de marzo, en el Auditorio Cívico del Estado con dos funciones: 6:00 p.m. y 8:30 p.m.

Buscarán en Hermosillo al hombre de su vida

En entrevista exclusiva con e Media, Ana Patricia Rojo, quien interpreta a Garda, platicó acerca de la trama de esta producción: “Esta obra te habla del desamor, de cómo cada quien resuelve sus rompimientos. Habla de la amistad, de la sororidad, del amor que se profesan las amigas y lo importante que es el apoyo entre mujeres para salir adelante de los momentos complicados”, comentó la actriz.

Las tres actrices que conforman el elenco atraviesan por escenarios distintos pero el cariño y la amistad que se tienen entrelazan sus historias: “Una es viuda, una divorciada y la otra se ha casado muchas veces y está buscando al hombre de su vida. Entonces son distintos escenarios, pero planteados de una manera muy divertida y que las enlaza básicamente, el cariño que se tienen y la gran amistad”, explicó la tabasqueña.

La obra se estrenó a mediados de 2022, y posteriormente se añadió un personaje masculino al elenco. En esta ocasión, Sergio Mayer se unirá a las actrices para presentarse en la función programada en Hermosillo y será la primera vez que Mayer y Rojo compartan escenario en esta producción teatral:

“En esta puesta en particular no he tenido la oportunidad de coincidir con él. En la versión original, no aparece ese personaje y cuando se integró, las funciones que he hecho han sido con José García. Así es que bueno, para mí será la primera vez”, destacó la actriz.

Ana Patricia resaltó que el mensaje de la obra es que es indispensable encontrar el amor propio para establecer relaciones sanas con los demás: “El mensaje es que es indispensable encontrar el amor propio y en la medida en que nos sintamos bien con nosotros, vamos a poder establecer relaciones más sanas con otros”, señaló.

Vuelve Ana Patricia Rojo a Sonora

La actriz originaria de Villahermosa, Tabasco vuelve a Hermosillo tras años de ausencia debido a la pandemia de Covid-19 y expresó su felicidad de volver a pisar tierra sonorense: “Estoy muy feliz de poder estar allá con todos ustedes y ese público tan cálido, tan generoso, tan bonito, que es un deleite para cualquier actor”, comentó.

Ana Patricia recientemente cumplió años y vendrá a la capital sonorense a festejar el inicio de un nuevo año: “Es una maravillosa manera de empezar este nuevo ciclo con un público precioso. Lo estoy tomando así como una celebración postergada de mi cumpleaños y este 1 de marzo voy a celebrar el teatro, la vida y este cumpleaños con ustedes”, expresó Rojo.

Por otra parte, la actriz compartió que lo que más ha disfrutado de su participación en esta obra ha sido la reacción del público:

“Es muy divertida la reacción de la gente, cómo se involucran y ríen. Esa retroalimentación es espectacular, no sabes de verdad cómo se divierten y por eso ha sido una comedia tan exitosa que lleva más de un año en cartelera”, comentó.

Finalmente, la actriz compartió que sus proyectos para el 2024 estarán enfocados en el teatro pues busca pasar más tiempo con su familia: "De momento estoy enfocada totalmente al teatro, me estoy dando la oportunidad de tener más tiempo enfocada a mi familia y a mis hijas, quiero disfrutarlas lo más que pueda”, dijo Ana Patricia Rojo.