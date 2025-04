El protagonista de 'Malcolm el de en Medio' puso en lo más alto al público mexicano, a quienes catalogó como los seguidores número 1 del show televisivo.

La Desertcon 2025 dio un paso al frente en su búsqueda por posicionarse como la convención de comics, anime y cultura popular más grande de México. Este año la visita de Frankie Muniz evocó recuerdos y emociones de múltiples generaciones durante las últimas dos décadas. El protagonista de 'Malcolm el de en Medio' puso en lo más alto al público mexicano, a quienes catalogó como los seguidores número 1 del show televisivo.

“He venido a México varias veces durante los últimos 20 años, y siempre que visito un país, la gente se me acerca y me reconoce, pero especialmente en México. En México la gente ama a la familia, aman el programa. Yo diría que la audiencia mexicana es nuestro más grande fan” , dijo el actor y piloto Frankie Muniz, desde Hermosillo, Sonora.

El afamado actor mencionó que una de las características más importantes de 'Malcolm el de en Medio' es que retrata a una familia, a primera vista disfuncional, pero más real que las familia perfectas que se acostumbraba poner en televisión. Esa es, a decir del protagonista, una de las razones por las cuales despertó una gran simpatía entre el público mexicano.

El impacto de la Desertcon 2025 se expresa en que, según cálculos de vendedores de comida, de cómics y de figuras de acción, entre el sábado y el domingo asistieron cerca de 12 mil personas, la gran mayoría motivada por ver de cerca a su ídolo de la televisión abierta mexicana. Este fue el caso también de comerciantes, tal como Óscar Hernández, del negocio familiar Multicolectors.

“Llevamos más de 30 años en el medio, mi mamá empezó a vender juguetes y yo crecí en eso. Es mi primera vez aquí, la verdad yo vine porque me gusta mucho Malcolm. Hemos ido a Guadalajara, Monterrey y también hemos ido a La Mole, una de las convenciones más grandes de México” , dijo.

Movidos por la nostalgia

La explanada de Expoforum se llenó de emprendimientos que se dirigen a personas de todas las edades, aunque, según comerciantes, gran parte de las ventas se da de cara al público de las generaciones de los 80 y 90 que son atraídos por la nostalgia de programas que se transmitían en televisión abierta hace algunas décadas.

Además de juguetes, camisetas, llaveros y todo tipo de artículos alusivos a película, cómics, animes y otros géneros, la Desertcon atrajo a vendedores de comida, especialmente la de corte japonés como el Ramen. Hubo vendedores que ofrecieron descuentos de 10 por ciento en sus productos a personas caracterizadas como sus personajes favoritos, práctica conocidos como cosplay debido a que se deriva de los vocablos 'costume play' (interpretar disfrazado).

El ambiente este domingo tomó un tono especial cuando 'Los Shinnigamis del Norte', un grupo de música norteña cuyas letras hablan de personajes de anime y otros elementos de la cultura pop, pusieron a bailar a la multitud. Una multitud que elevó sus gritos al aire cuando la agrupación interpretó la introducción musical de 'Malcolm el de en Medio'.

La cartelera de este año, además de atraer público de todas las edades, resultó de gran beneficio para muchos de los negocios que decidieron participar. El dueño de Ice Coffee Only lo verificó de una manera muy peculiar.