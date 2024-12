Sofía Castro y Pablo Bernot viven su lujosa boda de cuento

El empresario y la hija de Angélica Rivera contrajeron nupcias el fin de semana en un rancho en San Miguel de Allende

Sofía Castro y Pablo Bernot, unieron sus vidas en una romántica ceremonia religiosa celebrada el fin de semana en un exclusivo rancho de San Miguel de Allende, Guanajuato.

El evento, que contó con la presencia de más de 500 invitados, se convirtió en una de las bodas más esperadas del año en el mundo del espectáculo.

Entre los famosos que acompañaron a la pareja se encontraban Irina Baeva, José Eduardo Derbez, Thelma Madrigal, Mariana Seoane, Grettel Valdez, Regina Blandón, Fabiola Guajardo, Marlene Favela, Erick Elías, Cynthia Klitbo, Daniel Cohen, José Ron y Emmanuel Palomares.

La novia lució un espectacular vestido con corte tipo princesa, diseñado por Oscar de la Renta desde el atelier de Nueva York.

" Siempre soñé con un vestido así para casarme, hecho a la medida por Óscar de la Renta, el diseñador de mis sueños. Desde que era niña sabía exactamente cómo quería verme ese día ", expresó Sofía en días previos a la boda.

Sin embargo, quien también acaparó los reflectores fue su madre, la actriz Angélica Rivera, quien portó un elegante vestido del mismo diseñador, valuado en más de 600 mil pesos.

La ceremonia religiosa, que inició cerca de las 17:00 horas, estuvo llena de emotividad. Sofía caminó hacia el altar del brazo de su padre, el productor José Alberto "Güero" Castro, mientras que Pablo estuvo acompañado de su madre.

Los novios hicieron su entrada triunfal al ritmo de las canciones "You're My First, My Last, My Everything", de Barry White, siendo recibidos con aplausos y ovaciones por los invitados.

La fiesta se prolongó hasta altas horas de la madrugada, con música en vivo y un ambiente de gran alegría. Como detalle especial para sus invitados, los novios regalaron abanicos de mimbre pintados a mano, con un mensaje que recordaba este día tan especial.

El banquete, diseñado por la reconocida chef Vicky Cherem, deleitó a los asistentes con un menú de alta cocina, que incluyó ensalada de palmitos, un short rib braseado y róbalo al grill. Como postre, se sirvió un flourless cake de chocolate belga.

Previo a su boda, Sofía publicó una foto del recuerdo de sus padres y les dedicó unas emotivas palabras.

" Por ustedes todo. Gracias por hacer mi vida tan especial, tan perfecta, por acompañarme a lo largo de mi vida y hasta el día de hoy que estoy por dar el paso más importante de mi vida. Gracias por su amor incondicional, por su fuerza, por siempre ver por mi y por mis hermanas ", inicia el mensaje.

" Gracias por preparame y hacerme la mujer que soy. Espero ser algún día tan grande como ustedes. Gracias por conocerse, por quererse y por tomar la decisión de formar una familia por qué me regalaron a la mejor ".