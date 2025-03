Actualmente, la pareja se encuentra inmersa en su próximo proyecto musical conjunto, el álbum 'I Said I Love You First'.

Selena Gómez y su prometido, Benny Blanco, adquirieron una mansión de estilo español en Beverly Hills, valorada en 35 millones de dólares. El futuro matrimonio habría solicitado un préstamo de 22.75 millones de dólares para concretar la compra. Según The U.S. Sun, tienen hasta el 1 de enero de 2026 para devolver la suma.

Se cree que ya viven en su nuevo hogar, que cuenta con siete habitaciones, 12 baños, una biblioteca, gimnasio, piscina, invernadero y una elegante escalera en espiral. El medio también reportó que la mudanza se realizó en diciembre, coincidiendo con el anuncio de su compromiso.

A pesar de la noticia de su boda, Selena y Benny no tienen prisa por llegar al altar. Según el productor musical, aún no han planificado la celebración, ya que Selena sigue considerando nuevas ideas cada día. "Somos del tipo de personas que decimos 'tomarlo un día a la vez'. Aún no hemos superado este momento" , explicó Blanco.

Te puede interesar "Tenemos tolerancia": Netflix volvería a trabajar con Karla Sofía Gascón

Lanzarán álbum conjunto

Actualmente, la pareja se encuentra inmersa en su próximo proyecto musical conjunto, el álbum 'I Said I Love You First', cuyo lanzamiento está previsto para el 21 de marzo. Su relación comenzó después de varios años de colaboración musical. "Fue muy sencillo. Entramos al estudio para trabajar en una canción y simplemente hablamos; así de fácil fue para mí. Me gustaba antes de que él me gustara" , compartió Selena.

Benny también habló sobre cómo el cariño que sintió por Selena desde sus primeras citas le hizo pensar que quería pasar su vida a su lado: "En el momento en que empezamos a pasar tiempo juntos, pensé, 'Esta es mi esposa'. Le decía a mi mamá, 'Esta es la chica con la que me voy a casar'" , reveló.