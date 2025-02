Los jueces concluyeron que tanto Nores como otros dos empleados del hotel no pudieron haber hecho nada para evitar el accidente.

El amigo de Liam Payne, Roger Nores, quedó libre de cargos en el caso relacionado con la trágica muerte del exintegrante de One Direction. El cantante, conocido por su éxito 'Story of My Life', cayó desde el balcón de su habitación en un hotel de Argentina en octubre de 2024, mientras estaba bajo los efectos de drogas y alcohol.

Inicialmente, los fiscales argentinos acusaron a Nores de homicidio involuntario por presuntamente abandonar a Liam antes de que se lanzara al vacío. Sin embargo, este miércoles 19, los jueces lo exoneraron, ya que concluyeron que tanto Nores como otros dos empleados del hotel no pudieron haber hecho nada para evitar el accidente.

Nores expresó su alivio tras la decisión, diciendo a TMZ: "Feliz de que esto finalmente haya terminado" .

Dos personas siguen en prisión

En total, cinco personas fueron investigadas en el caso: Ezequiel Pereyra, extrabajador del hotel Casa Sur Palermo, y Brian Paiz, un excamarero, siguen en prisión a la espera de juicio, acusados de proporcionar drogas a Liam. Al momento de su muerte, los análisis revelaron que el cantante tenía cocaína, ketamina, crack y alcohol en su sistema.

Los jueces también aclararon que Nores, quien es empresario, no tuvo un papel en que su amigo obtuviera o consumiera alcohol. Incluso si hubiera estado con él todo el tiempo, Liam habría encontrado la forma de conseguir las sustancias por su cuenta, algo común entre los adictos.

En cuanto a los otros dos empleados del hotel, Martín y Grassi, los jueces concluyeron que no hubo evidencia de que actuaran de manera "negligente o imprudente" antes de la muerte de Liam.

Tras el incidente, se filtraron un audio y un video. En el audio, un empleado pedía ayuda al 911, preocupado por la intoxicación de un huésped, mientras que el video mostraba a Liam siendo trasladado por tres empleados hacia su habitación, donde horas después se confirmó su fallecimiento.