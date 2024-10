Omar Chaparro revela que sufrió un intento de secuestro

El actor relató que acababa de llegar a la capital del país cuando sucedieron los hechos.

Omar Chaparro reveló recientemente uno de los momentos más angustiantes de su vida, el intento de secuestro que sufrió cuando llegó a la Ciudad de México.

El actor y comediante estuvo como invitado en el programa de YouTube de Yordi Rosado, donde, además de hablar de su vida y su carrera, recordó el penoso incidente que ocurrió hace más de 20 años.

Chaparro confesó que en ese entonces recién acababa de mudarse a la capital del país y se encontraba circulando sobre el Viaducto junto a su amigo, Rafa Balderrama.

"Yo estaba recién llegado a México, en el 2001. Iba en el coche con Carlos Estrada y Rafita Balderrama. Íbamos como a las tres de la mañana en Viaducto, en un Jetta Blanco" , explicó.

El conductor detalló que venían de una fiesta, cuando un coche que apareció de la nada comenzó a emparejarse con él y, aunque al principio pensó que quería retarlo a unas carreras, otro auto los interceptó.

Listo para iniciar una pelea

Omar afirmó que estaba listo para iniciar una pelea, pero segundos después pudo darse cuenta de que los sujetos del vehículo venían armados, entonces, sin mucho pensar, encendió su coche y logró escapar como si se tratara de una auténtica película de acción.

"Metí primera, di el patinón... casi lo atropello (al delincuente) y me salí por la lateral. Me fui a toda velocidad, ya no supe si me siguieron" , agregó. Lo que más recuerda y sigue llamando su atención hasta ahora, es la peculiar manera que tuvo de reaccionar, y es que, mientras sus acompañantes quedaron en shock, él simplemente se atacaba de la risa.

"Tengo una forma muy extraña de reaccionar. Rafita lloró, se asustó; me dio mucha risa" .

El conductor de '¿Quién es la máscara?' destacó que esta manera en la que suele reaccionar ante las adversidades le ha traído algunos problemas, como en una ocasión en la que su madre se accidentó y, aunque sí se preocupó, no pudo evitar carcajearse.