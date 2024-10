"No fue tan grave": Rafael Inclán asegura que malinterpretaron sus comentarios

El comediante se dijo incómodo por las fuertes críticas que recibió en redes sociales luego de que se viralizaran los comentarios que realizó sobre la presidenta Claudia Sheinbaum.

Un acto de "mala leche" fue como Rafael Inclán describió el escándalo en el que se ha visto envuelto en los últimos días, luego de las desafortunadas declaraciones que hizo sobre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y en las que la llamó "ama de casa" .

El actor Rafael Inclán, conocido por sus actuaciones en la época del "cine de ficheras", afirmó que "vamos a tener una ama de casa seis años". pic.twitter.com/BqbiIseECr — Fer Moctezuma Ojeda ? ? (@FerMoctezumaO) October 3, 2024

Ahora, en un reciente encuentro con los medios de comunicación, el actor decidió ofrecer disculpas públicas a la mandataria, no sin antes asegurar que sus palabras fueron malinterpretadas y sacadas completamente de contexto.

"Señora presidenta, aparte de suplicarle una disculpa, en ningún momento traté de ofender, y menos a usted... porque se le admira y se le respeta porque es la presidenta de este país" , dijo Inclán, añadiendo que el comentario formaba parte de los diálogos de su personaje en la obra 'La Señora Presidenta', y que éste habría sido intencionalmente editado.

Incómodo por fuertes críticas

El también comediante dejó claro que su intención jamás fue faltarle al respeto a las amas de casa; incluso, destacó que reconoce el trabajo que todas ellas han hecho desde siempre por el país; sin embargo, también se dijo incómodo por las fuertes críticas que recibió en las redes sociales, razón por la que dio la cara:

"No se hizo con eso (el sentido de ofensa), no tienen por qué ofenderse, ¡perdón! Me conocen hace años como respeto yo, pero el foro es otra cosa. Para nosotros es un honor que una ama de casa llegue a ser presidenta de la República" , agregó.

El fichero rafael inclan se disculpa y no con @Claudiashein, porque defiende que no lo decía él sino el su personaje, pero lo dijo fuera del escenario.... luego pide perdón pero defiende q en realidad DIGNIFICO a las amas de casa pic.twitter.com/u1LCXR5gci — Shion (@ChicShion) October 7, 2024

Sobre la polémica que se creó, Inclán destacó que es importante saber hasta cuándo la comedia puede pasar de ser graciosa a ofensiva, y destacó que tanto él como el resto de sus colegas deben: "Así está la situación... hay que cuidarla, hay que saberla medir y hay que aprender" .

Cambiarán libreto

Asimismo, afirmó que el libreto de la puesta en la que participa será cambiado, pero está convencido de que están exagerando con esta situación, pues "no fue tan grave" .

"Yo pido la disculpa si se le faltó al respeto, que no creo, no fue tan grave. Fue una 'mala leche del periodista', y en la entrevista la regué al no rematar con lo que digo en el teatro... decía. Siempre he trabajado para el público y he tratado de lastimar lo menos posible, pero en la comedia luego patinamos y hacemos daño" , expresó.

Días antes, Sheinbaum, en una de sus conferencias matutinas, lamentó los comentarios de Inclán y resaltó la importancia de erradicar el machismo en todas sus formas. "Esta idea de que las mujeres no tenemos capacidad y que siempre tiene que haber un hombre atrás diciéndonos lo que tenemos que hacer es parte de una cultura machista que se debe desterrar" , señaló.

“¡A mucha honra soy ama de casa!”: Sheinbaum



En su gira por Morelos, la presidenta @Claudiashein respondió al actor Rafael Inclán y dijo que a las mujeres “ya nunca más nos van a hacer menos”. Asimismo, aprovechó para reiterar el apoyo que tendrán las mujeres de 60 a 64 años de… pic.twitter.com/XK47Yhu25R — Político MX (@politicomx) October 6, 2024