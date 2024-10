Muere Ken Page, actor que dio voz a Oogie Boogie, a los 70 años

Page perdió la vida en su casa en San Luis, Misuri, el lunes, mientras dormía en su silla.

El actor Ken Page murió a los 70 años de edad, informó su representante Lance Kirkland al medio internacional TMZ.

Page perdió la vida "pacíficamente" en su casa en San Luis, Misuri, el lunes, mientras dormía en su silla.

Trayectoria

Kenneth Page debutó en 1975 interpretando al León en la producción original de 'The Wiz', donde su interpretación de 'I'm A Mean Old Lion' y 'Ease On Down The Road' lo consolidó como una estrella en ascenso.

Además de su trabajo en el teatro, Page prestó su voz a personajes inolvidables como King Gator en 'All Dogs Go to Heaven' (1989) y Oogie Boogie, villano de 'El Extraño Mundo de Jack' (1993), película animada en stop-motion de Tim Burton.

Asimismo, formó parte del elenco de 'Dreamgirls' (2006), junto a estrellas como Jamie Foxx, Beyoncé, Eddie Murphy y Jennifer Hudson.