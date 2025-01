Actriz de 95 años de edad muere en incendios en Los Ángeles

El cuerpo de Dalyce Curry fue encontrado por los equipos de rescate entre los escombros de su casa.

Los incendios que desde hace días azotan a la ciudad de Los Ángeles han cobrado una vida más: la de la actriz estadounidense Dalyce Curry de 95 años de edad.

De acuerdo con información publicada por 'The Mirror', el cuerpo de la actriz fue encontrado por los equipos de rescate entre los escombros de su casa, pues las llamas consumieron la propiedad casi por completo. Posteriormente, el departamento forense confirmó la identidad.

Dos días antes, Dalyce había sido reportada como desaparecida por su bisnieta, Dalyce Kelley quien guardaba la esperanza de localizarla con vida: "La casa de mi abuela se quemó, ¿alguien la ha visto?" , dijo entre lágrimas en un video que publicó en Facebook.

Te puede interesar Exactor infantil muere en incendios forestales de Los Ángeles

Confirman su muerte

Esta mañana, la familia de Dalyce confirmó su partida a través de las redes sociales, donde expresaron su profundo dolor y honraron su memoria.

"Con gran pesar les comparto que la búsqueda de 'Momma D' ha llegado a su fin, ya que sus restos fueron encontrados en su casa. Estamos devastados y es difícil comprender cómo llegó su vida a este final" , escribieron.

Asimismo, describieron a la actriz como una mujer bondadosa y que, a pesar de su edad, tenía muchísimas ganas de vivir: "Momma D fue una mujer extraordinaria. Irradiaba positividad, mostraba gracia y vivía como un ejemplo de fortaleza, resiliencia y bondad. Su historia es la de romper barreras, superar desafíos y difundir amor dondequiera que fuera" .

Reconocida por sus participaciones en las series 'The Blues Brothers', 'The Ten Commandments' y 'Lady Sings the Blues', Curry vivía en Altadena, al norte de Los Ángeles, y una de las zonas más afectadas por los siniestros.