Sorprende DJ por su parecido con Ángela Aguilar y Cazzu

Bredie ha causado gran revuelo por su parecido a las últimas dos parejas del sonorense Christian Nodal.

Vaya sorpresa que ha causado una DJ por su gran parecido a dos cantantes, ambas exparejas del intérprete de regional mexicano Christian Nodal, se trata de Ángela Aguilar y la argentina Cazzu, quienes parecen estar fusionadas en Bredie, una DJ que está dando de qué hablar por su gran parecido con ambas.

La mujer, que cuenta con 172 mil seguidores en Instagram tiene el cabello corto y un rostro que se parece al de la hija de Pepe Aguilar, además, tiene varios tatuajes que evocan a los que tiene la trapera Cazzu, quien fue pareja de Nodal por casi dos años, y con quien tiene una hija llamada Inti.

Bredie, quien comparte videos de estilo y peinado, ya está recibiendo comentarios sobre Christian Nodal, advertencias de que si el cantante la busca no le haga caso.

"Nodal te va hablar, te mandará mensajes pero no haga caso morra, with nodal no, okay?" , se lee en uno de los comentarios en un video de la joven en el que presume su corta cabellera.

La "mala fama" de Christian Nodal

La pareja Ángela Aguilar- Christian Nodal sigue causando mucha polémica luego de que en 2024 el cantante terminara su relación con Cazzu y pocos días después confirmara su romance con Ángela, con quien se casó tres meses después en una ceremonia en la que sólo asistieron familiares y amigos muy cercanos.

El cantante, que recientemente cumplió 26 años, está siendo etiquetado en los videos y las fotos de Bredie, a quien recomiendan que no le vaya a ser caso al intérprete pues "no es un hombre recomendable" .