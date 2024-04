Rebel Wilson asegura que Adele la odia

La actriz asegura que en el pasado solían burlarse por su similitud con la cantante.

Rebel Wilson, conocida por su personaje en la franquicia 'Pitch Perfect', lanzó su libro de memorias titulado 'Rebel Rising', en el cual, además de narrar diversos pasajes de su vida personal y profesional, abordará su relación con la cantante Adele, luego de que en repetidas ocasiones el público la comparara debido a sus similitudes físicas.

Resentimiento por parte de Adele

El libro está disponible a partir del 2 de abril y en uno de los extractos obtenidos por Us Weekly, Wilson da a entender que la intérprete de 'Rolling in the Deep' podría tener un resentimiento hacia ella debido a que solían confundirlas por su apariencia física.

"Algunas actrices se ofenderían si las llamara tallas grandes en este libro, así que tengo que tener cuidado con lo que digo. Creo que por eso Adele me odia” , escribió Wilson en una de las páginas del libro.

La actriz de 44 años, explica que antes de que la cantante bajara de peso, las burlas y confusiones eran comunes y, a pesar de que trató de conocer qué era lo que opinaba Adele, aparentemente la evitaba y se alejaba rápidamente: “Como si mi gordura pudiera contagiarla si estuviera cerca durante más de treinta segundos” , mencionó.

Añadió que hubo un momento en el que ella era más grande y algunas personas las confundían, pero admitió que se trata de especulaciones,pues es un tema que no ha abordado con ella: “Para ser justa, nunca se lo he preguntado” , aclaró

Además, revela que a la cantante de 35 años no le gustaba que hicieran comparaciones con el personaje que interpretó dentro de 'Pitch Perfect': "No le gustaba que la compararan con la gorda Amy" , afirmó Wilson.

Una relación de tensión

Los rumores de la supuesta rivalidad entre Wilson y Adele surgieron en 2016, cuando se especuló que la actriz interpretaría a la cantante en una película biográfica.

Durante un concierto que ofreció en Londres, la intérprete de 'Set Fire to the Rain' declaró que no porque era de talla grande “ella” sería la seleccionada para personificarla: “He oído que hay rumores; veamos si resulta ser cierto. Necesitan mi maldito permiso. Solo porque soy de talla grande no significa que ella me esté interpretando” , dijo.

Tiempo después, la comediante dio a conocer que esa producción no existía y había sido inventada por la prensa sensacionalista, por lo que se cree que los rumores de esta película surgieron a raíz de una entrevista en la que Wilson mencionó que frecuentemente la confundían con Adele.