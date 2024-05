Kimberly 'La Más Preciosa' bajo la polémica tras supuesta separación

Después de apenas seis meses de matrimonio, Óscar Barajas sorprendió a sus seguidores al anunciar su supuesta separación de 'Kimberly La Más Preciosa'.

La tarde del miércoles, Óscar Barajas sorprendió a sus seguidores al anunciar su supuesta separación de Kimberly Irene, mejor conocida como 'Kimberly La Más Preciosa', después de apenas seis meses de matrimonio. Sin embargo, horas después, la influencer negó enfáticamente la ruptura y acusó a su esposo de 'exagerar' la situación.

Durante una transmisión en vivo realizada por Óscar, se le vio con una expresión seria mientras viajaba en una camioneta junto a Kimberly. "Tomamos una decisión los dos y realmente nos vamos a separar (...) ¿por qué te ríes, qué tiene que ver eso? Acá traigo mis cosas, cada quien va a tomar caminos diferentes, y yo tengo mucho que agradecer a Kimberly y pues hasta ahí amigos..." , declaró Óscar.

La reacción de Kimberly, riéndose y sugiriendo que no debían darle explicaciones a las personas, añadió tensión al momento.

Kimberly Irene niega el divorcio

Horas más tarde, Kimberly Irene compartió su perspectiva con sus seguidores, negando la separación y atribuyendo los problemas en su matrimonio a los celos de ambos. En un video, la influencer detalló: "Yo me iba y él como que se incomodaba o se enojaba (...) los celos lo llevaban a otra cosa y luego a otra, igual a ambos, yo también soy muy celosa, nada más que quise saber sobrellevar esa enfermedad, porque es eso, una enfermedad. Yo trato de ayudarlo" .

Kimberly también se refirió al en vivo de Óscar: "Es inevitable que lo traigan en boca o que lo digan porque Óscar hizo un en vivo, sí lo hizo y si se fijaban que me preguntaba '¿Tú qué opinas?', yo no decía nada en ese aspecto comadres. Ya cuando terminó el en vivo, yo le dije ‘sabes qué, no andes haciendo esto’" .

Reacciones en redes sociales

La respuesta de los seguidores no se hizo esperar, y muchos usuarios de redes sociales criticaron duramente a Kimberly y Óscar, acusándolos de buscar generar polémica para ganar seguidores. Comentarios como "Pues como ya no tiene vistas tiene que inventar para seguir vigente" , "Deberían de bajar sus suscriptores, por estar echando mentiras" , y "Ya deberían de cancelarlos" fueron algunos de los más repetidos en las publicaciones.

La relación de la pareja ha estado bajo el escrutinio público desde hace tiempo, marcada por diversos problemas desde su etapa de noviazgo.