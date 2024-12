¿Qué pasará con la casa de Silvia Pinal? Alejandra Guzmán responde

La cantante habló de la mansión que dejó en su testamento la famosa actriz que falleció el 28 de noviembre

A casi dos semanas del fallecimiento de Silvia Pinal, su hija Alejandra Guzmán reveló qué sucederá con su casa en Jardines del Pedregal en Ciudad de México.

La intérprete de “Eternamente bella” dio una entrevista a Despierta América donde dijo que, presuntamente, la lujosa mansión de la Diva del Cine de Oro se la heredó a ella. Sin embargo, no sabe qué hacer con la propiedad.

“A mí me dijeron que me la había dejado a mí, pero yo ya tengo mi casa. Entonces yo no sé, realmente es lo que menos me importa”, explicó la cantante.

También destacó que, hasta ahora, la familia no ha leído el testamento de la protagonista de “Viridiana”, pero que en algún momento tendrán que hacerlo. Lo que sí, dejó en claro que se siente tranquila, ya que su madre era una mujer muy organizada.

“Pero sí, en algún momento vamos a tener que leer el testamento” , comentó. “Mi mamá tuvo y tiene muchísimas cosas que dejó, pero todo lo dejó súper organizado (…) No se le va una”.

Recordó que tiempo atrás fue ella quien le prestó dinero a la actriz para comprar el Teatro Silvia Pinal, convertido en uno de los recintos culturales más importantes de la Ciudad de México.

“Yo le presté una vez dinero para compra su teatro Silvia Pinal, y ella me pagó con un departamento que tengo por ahí en Bucareli”, recordó La Guzmán.

Pese a todo, Alejandra agradece lo que su mamá le dejó, pero no le da mucha importancia a lo material.

“Y pues, todo lo que ella me dejó, qué padre que me lo haya dejado, aunque yo no soy tan materialista, no me importa lo material”, confesó.

Respecto a posibles pleitos, no profundizó mucho en el tema, pero dijo que “empecé a ver cosas de la inmobiliaria y de la asociación. Cosas que no me gustaron”.

Hasta el momento se desconoce la fecha en la que los herederos de Silvia Pinal leerán su testamento.





SOBRE LA CASA DE SILVIA PINAL

La compró con las ganancias que obtuvo de la película “Cabos de hornos” en 1955.

El arquitecto Manuel Rosen, encargado de trabajos como la Alberca Olímpica y el Gimnasio Olímpico de México, fue encargado de diseñar la mansión.

Jardines del Pedregal es una de las zonas más exclusivas y caras de la Ciudad de México.

A través de fotos y videos se ve que la casa está adornada con plantas, muebles finos, cadelabros y el retrato de Silvia Pinal pintado por Diego Rivera en la década de los 50.

En su casa, Silvia Pinal recibió a grandes celebridades como Juan Gabriel, Pedro Infante, Luis Buñuel y más.

La casa fue una de las locaciones principales de la película “María Isabel” (1968), protagonizada por Silvia Pinal.

Se estima que el precio de la propiedad es, aproximadamente, de 65 millones de pesos mexicanos.