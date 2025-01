Ricardo Godoi era conocido por su estilo de vida lujoso, el cual compartía a menudo con sus seguidores a través de sus plataformas digitales.

Recientemente, se dio a conocer el fallecimiento del influencer brasileño Ricardo Godoi, a la edad de 46 años.

La noticia ha generado una gran conmoción, no sólo en Brasil, sino en todo el mundo, debido a la rapidez con la que se produjo el suceso y a las circunstancias que rodean su muerte.

Según informes de medios locales, Godoi perdió la vida después de haberse sometido a una aplicación de anestesia local para un procedimiento de tatuaje en la espalda.

Asimismo, a través de un mensaje que fue publicado en su cuenta oficial de Instagram, se dio a conocer su muerte.



"Con profundo pesar anunciamos el fallecimiento de Ricardo Godoi, ocurrido hoy a las 12:00 horas. En este momento de dolor, nos solidarizamos con familiares y amigos, deseándoles fortaleza y consuelo para atravesar esta pérdida irreparable. Que la memoria de Ricardo Godoi sea recordada con cariño y respeto por todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo" , se lee en la publicación.

Circunstancias de su muerte

En cuanto a las circunstancias exactas de su muerte, el propietario del estudio de tatuajes involucrado en el incidente explicó que, al momento de iniciar el proceso de sedación y la intubación necesaria para realizar el tatuaje, el empresario sufrió un paro cardiorrespiratorio. A pesar de los esfuerzos inmediatos de los médicos, quienes llamaron rápidamente a un cardiólogo para intentar reanimarlo, la intervención no fue suficiente.

Tras esto, la Policía Civil, dio a conocer que los familiares de Ricardo Godoi no habían interpuesto ninguna denuncia relacionada con su fallecimiento, ya que no estaban informados sobre las circunstancias de su muerte hasta que fueron contactados, momento en el que el cuerpo del influencer ya había sido enterrado.

Dado que no se había realizado un examen forense, las autoridades clasificaron la muerte como 'sospechosa', lo que dio lugar a un proceso de investigación más profundo, pues el jefe de la policía local pidió que se le realizara una autopsia para esclarecer las causas exactas de su muerte.

Te puede interesar "No pretendo suplir a mi hijo", Maribel Guardia resguardará a su nieto

¿Quién era Ricardo Godoi?



Ricardo Godoi era un nombre ampliamente reconocido en el mundo digital, especialmente en el del automovilismo en Brasil.

Fue fundador de una empresa dedicada a la importación y venta de vehículos deportivos de alto rendimiento, como Ferrari y Porsche, donde logró consolidarse como una figura relevante en este sector.

Su empresa, establecida en Balneário Camboriú, no solo destacó por su especialización en autos de lujo, sino también por la presencia de Godoi en las redes sociales, donde acumuló una base de más de 200 mil seguidores.

Además de su faceta empresarial, Ricardo Godoi era conocido por su estilo de vida lujoso, el cual compartía a menudo con sus seguidores a través de sus plataformas digitales. Los costosos autos, las reuniones de negocios y los momentos que compartía con su pareja, Rafaela Gastaldi, eran parte de los contenidos frecuentes en sus publicaciones.

Su popularidad creció en gran medida gracias a la forma en que logró conectar con sus seguidores, mostrándoles una vida llena de privilegios y éxitos en el ámbito profesional y personal.