Porfirio López: joven talento sonorense de la danza en México

El pequeño artista de 11 años se convirtió en el primer sonorense en ganar el Concurso Nacional de Ballet Infantil y Juvenil, esto el pasado 8 de julio en el Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México.

El hermosillense Porfirio López Félix se ha consolidado como uno de los nuevos talentos de la danza mexicana, ya que destacó en el XV Concurso Nacional de Ballet Infantil y Juvenil 2023, donde obtuvo el primer lugar en la categoría B.

El niño de 11 años ganó el concurso el 8 de julio en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, donde también obtuvo una beca para la reconocida escuela Houston Ballet, en Estados Unidos, donde llevará un curso intensivo de danza profesional por un periodo de cinco semanas.

El concurso fue organizado por la Sociedad Mexicana de Maestros de Danza, donde se realizó una clase de ballet y Porfirio fue aceptado para concursar en la Ciudad de México.

“El primer día fue una eliminatoria desde clases, pura clase de ballet, me fue bien, no me eliminaron, yo estaba confiado; sí había una competencia porque había una niña muy buena y yo estaba pensando en que tenía que echarle ganas aquí porque si no, ya valí” , dijo con una sonrisa.

Porfirio López Félix es el primer sonorense varón en ganar un primer lugar en esta competencia por sus habilidades y su talento para la danza clásica en el mítico recinto de Bellas Artes.

Sus inicios

El joven hermosillense inició en la danza clásica a los 7 años en la academia Bárbara Garza Ballet, donde destacó como alumno de la maestra y directora Bárbara Garza, quien realiza un programa piloto de becas para varones, que tiene como objetivo apoyar a los niños que quieren hacer carrera en esta disciplina.

“Tengo una tía y su hijo quería bailar porque sus hermanas estudiaban aquí; pero la maestra no tenía varones aquí en la academia, mi tía le dijo a mi papá que harían un grupo de varones y me preguntó si yo quería entrar y dije: ‘bueno, vamos a ver’” , añadió.

López Félix dijo que después de las clases de prueba comenzó su gusto por la danza, a pesar de que no tenía el más mínimo interés sobre este arte, fue cuando experimentó el ballet como una disciplina.

“Para mi el ballet representa cultura, mucho arte, mucha responsabilidad, esfuerzo y dedicación, es eso lo que es el ballet; sí, también siento el amor por lo que hago” , señaló.

El niño, recién graduado de primaria, mencionó que aún cuando es una actividad que le apasiona y en la que destaca, ha recibido críticas por ser un varón que se desempeña en la danza, pero lejos de avergonzarse, él se siente orgulloso de su capacidad.

“Mi familia me apoya, hay un niño bien enfadoso porque algunas personas dicen que el ballet es para niñas, pero yo les diría que no, que también son para hombres y no han visto cómo los hombres brincan, tienen flexibilidad y son muy buenos también como las mujeres” , añadió.