Exvocalista de banda El Recodo, 'El Mimoso', revela la verdad sobre detención

Luis Antonio, mejor conocido como 'El Mimoso', exvocalista de banda El Recodo, niega rotundamente que haya sido detenido por supuestamente haber violentado a su expareja María Elena Delfín Valdez, quien hace unos meses aseguró haber sido violentada física y psicológicamente por el artista.

A inicios de años el cantante fue denunciado pública y legalmente por María Elena, el proceso sigue su curso y ayer circuló información de que el cantante había sido detenido por unas horas, sin embargo, desde el gimnasio, El Mimoso aclaró la situación, y afirmó que todo se trata de una mentira porque le han pedido dinero que él no quiere dar.

"Créanme que voy a ir y voy a dar con las cosas; señores, se los dije desde un principio, lo que esta gente quiere es dinero, solamente dinero y como no se los he soltado, porque también tengo derecho a pelear ante la ley, las cosas como son, que en su momento las cosas se van a aclarar; que no inventen, no se dejen engañar" , alertó a través de un video.

Luis Antonio advirtió que está siendo caballeroso y cauteloso, pero está llegando a su límite, pues dice que no es justo que lo estén difamando, por lo que hablará con sus abogados para que lo asesoren con lo que tiene que hacer para defenderse de las calumnias en su contra.

Sin dar detalles ni mencionar nombres, reafirmó que todo se trata de dinero que él no ha querido dar, y lamenta que lo quieran dañar a toda costa cuando él está dedicado y enfocado en sus proyectos, en trabajo, como su próxima presentación en el Auditorio Nacional, algo que "han buscado frenar" .

A través de Instagram compartió una entrevista en la que da su opinión sobre la violencia en contra de las mujeres, algo que afirma, nunca ha pasado por su mente.

"Ni por la mente me pasa levantarle la mano a una mujer, merecen mi respeto" , dijo y afirmó que le duele la violencia en contra de las mujeres, quienes merecen su respeto.